四川康定山泥傾瀉｜橋樑垮塌房屋被沖毀　致4死23失蹤轉移300餘人

8月3日白天到晚上，康定市爐城街道及姑咱鎮有中到大雨。局地發生的山洪泥石流造成四川省康定市姑咱鎮日地村部份房屋被衝毀，據央視最新報道數據顯示，截止3日23時，當地山泥傾瀉已造成4人遇難，23人失聯，轉移300餘人。



四川甘孜州康定市「8·03」地質災害搶險救援指揮部8月4日召開新聞發布會，通報康定市姑咱鎮3日淩晨發生的山洪泥石流災害及搶險救援情況。

8月3日凌晨，四川省甘孜州康定市姑咱鎮日地村發生山洪泥石流災害。截至13時，已核查出日地村遇難2人，失聯12人。（央視新聞）

3日3時30分左右，甘孜州康定市姑咱鎮區域突發山洪泥石流災害，致使雅康高速康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道間橋梁垮塌和姑咱鎮日地村房屋沖毀，造成車輛墜落和人員失聯。截至3日23時，已核查出日地村遇難4人，失聯23人，已搶救送醫16人（4人已出院，12人在院、均無生命危險），轉移群眾300餘人。

雅康高速康定至瀘定道路雙向中斷造成4輛車共11人墜落，其中1人獲救並送醫救治，10人失聯（包含在失聯23人中）。