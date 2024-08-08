巴黎奧運｜乒乓球再頻現中國人打「中國人」　兩國更派阿姨級選手

巴黎奧運正如火如荼地進行，隨著乒乓球項目開打，人們不禁發現，不少國家的代表，都多少有著中國背景。據統計，超過10個國家的選手，要麼出生在中國，要麼就是有華裔血統，令「中國人打中國人」的話題再被炒起。



一直以來，乒乓球都是中國隊的傳統強項，不少國家的運動員都曾有過到中國「取經」的經歷，例如前日本女子乒乓球運動員福原愛。而截至8月7日，中國代表團已經在乒乓球項目奪得3面金牌，分別是男子單打的樊振東，女子單打的陳夢及混合雙打的王楚欽、孫穎莎，金牌數及獎牌總數均暫居首位。

如此強勢下，便出現一些國家向中國僑民或華裔招手，以增強其代表團的實力的情況，同時，到海外尋覓更多的機會、更長的乒乓球職業生涯，也是許多選手披上其他國家戰袍的原因。

盧森堡代表倪夏蓮的應援團。（Reuters）

據報道，今屆奧運會上，德國、澳洲、加拿大、法國、美國、斯洛伐克、斐濟、韓國、摩納哥、葡萄牙等國家都派出了華裔或者中國出生的選手。其中，盧森堡和智利更是派出兩位「阿姨」級選手參加賽事。

與孫穎莎上演「乒乓嫲孫戰」 61歲倪夏蓮：年齡只是數字

61歲的倪夏蓮便在與​​世界排名第一、23歲的孫穎莎的比賽中贏得無數觀眾的芳心。出生於上海的她於1979年獲第四屆全運會女子單打亞軍，並進入國家隊。1983年，她與郭躍華搭檔，獲得東京世桌賽混雙冠軍，後於1986年退役。

目前定居於埃特爾布呂克的她，自1991年起代表盧森堡參加國際賽事。1989年，輾轉至德國的她經德國人漢斯的引薦，於1990年6月加入到盧森堡國家隊和當地一家乒乓球會。她的丈夫Tommy Danielsson同時擔任她的教練。

倪夏蓮為今屆奧運乒乓賽事一道特別風景。（Getty Images）

2024年，倪夏蓮代表盧森堡隊參加2024年世界乒乓球團體錦標賽，以世界排名第52位的成績取得巴黎奧運女單資格，第六次參與奧運。她於女子乒乓球單打比賽第一輪以總局數4:2擊敗31歲的土耳其選手艾天嘉耶，並於第二輪賽事敗給年輕38歲的孫穎莎，止步三十二強。她曾公開表示，年齡只是數字，呼籲大家不要放棄夢想，不要覺得老了就不行，強調要做自己喜歡的事情。

難忘92歲老父加油打氣 曾之穎：實現夢想

58歲的曾之穎是另一位「阿姨」級選手，生於廣東佛山的她生於乒乓世家，父親是乒乓球教練，而其年少時曾跟隨母親接受乒乓球專業訓練。1989年，她受邀到智利北部教乒乓球，很快便成家立業，就此定居當地，一晃就35年。

曾之穎原本已掛靴，今年終於實現參加奧運的夢想。（Reuters）

去年，原本已掛靴的她加入智利國家隊，在泛美運動會首次亮相，並在乒乓球團體賽斬獲銅牌。7月27日，她在奧運乒乓球預賽以1比4的成績敗予黎巴嫩選手，未能晉級。不過她對此並不難過，更為父親在92歲時終於見證女兒實現夢想，還拍片給她加油感到感動。

作為智利奧運代表團中最年長的她曾接受美聯社訪問表示，自己以前只將運動當作娛樂，從沒想過能參加奧運，能在這個年紀實現夢想是很大的幸福。

華裔選手未為美國取得突破

與之相對，代表美國參加巴黎奧運的華裔乒乓球手張安（Lily Zhang）、宋家瑜（Rachel Sung），以及來自新澤西州的Amy Wang，則分別只有28歲 、20歲和21歲。

其中，張安是美國女子乒乓球排名第一，這次是她第四次出戰奧運。而Amy Wang和宋家瑜則在3月於美國乒乓球奧運選拔賽女子單打比賽中分別獲得冠軍及亞軍，雙雙拿到巴黎奧運的入門券。報道指，兩人是老朋友、雙打搭檔，更是加州大學洛杉磯分校的室友。

代表美國參加巴黎奧運的華裔乒乓球手張安（左二）、宋家瑜（左三）及Amy Wang（右二）。（X平台）

賽前，張安曾對媒體直言，今屆出征顯然會很艱難，面對中、日這樣的強國，要贏獎牌很困難，但她認為一切皆有可能。最終，她們在女子團體賽十六強賽中以2:3不敵德國，未能如願為美國奪下首面乒乓球獎牌。值得一提的是，她們用中文受訪時，曾表達她們對中國選手馬龍的熱愛。

以兄妹檔出戰 張本智和獲中國網民盛讚

而備受中國觀眾注意的張本智和及張本美和，則代表日本出賽。其中，在男單8強戰中，中國選手樊振東，在比分一度落後的情況下力挽狂瀾，最終以4：3戰勝張本智和，晉級四強。事後，許多中國網民都盛讚這場比賽「打出決賽水平」，更稱讚張本智和是可敬的對手，《朝日新聞》則封樊振東為「中國之壁」，並以「張本智和遺憾未能打破『中國之壁』，比賽最終被對手逆轉」為題報道。

賽後，張本智和發文稱，自己充分利用了這三年的時間，「即使我付出了我的一切，但這還不夠。到目前為止，我還沒有資格成為單打獎牌得主或冠軍。我別無選擇，只能讓接下來的四年配得上冠軍。很沮喪，但剩下的就是完成團體賽了！戶上、筱冢以及日本隊都會全力以赴！」

張本智和（右）與張本美和（左）兩兄妹。（公關提供）

據了解，張本智和和妹妹張本美和出生於日本宮城縣仙台市，父母皆為前中國乒乓球運動員，母親曾代表中國參加1995年世界乒乓球錦標賽。受日本乒乓球協會的邀請，全家除了母親以外選擇歸化日本，並從「張」改姓「張本」，此後張本智和和妹妹開始代表日本參加國際賽事。

張本智和在中國也有不少粉絲，許多內地網民也稱讚他在比賽中的表現，雖有不少網民批評他規化日本，但也有不少網民肯定他的表現，稱「真正喜歡乒乓球的人都會被這個年輕選手打動。」

除了上述運動員外，代表他國出戰巴黎奧運乒乓球項目的華裔或中國出身選手，還有德國的單曉娜、法國的袁嘉楠、葡萄牙的付玉及邵傑妮、西班牙的肖瑤茜等人。

肖瑤茜。（Wikimedia Commons＠Granada）

單曉娜。（Wikimedia Commons＠Granada）

其中，生於遼寧的單曉娜曾代表過新加坡參與賽事，現代表德國出戰國際比賽，曾於2014年國際乒聯職業巡迴賽德國公開賽奪得女單冠軍，之後一年拿到德國公開賽（Super Series）女雙冠軍及奧地利公開賽女雙冠軍。2016年8月16日，她與韓瑩、索爾佳一起獲得里約奧運會桌球女團銀牌。

事實上，早在2016年里約奧運，德國《日報》就曾發布一篇《中國總是贏得乒乓球比賽—包括在陌生的國旗下》的報道寫道，在乒乓球的項目上「最終都是中國贏」。而在進入21世紀後，隨著傳統強隊日本、瑞典的沒落，中國乒乓隊在國際賽事幾乎沒有對手，2008年北京奧運開始沒有失掉一面乒乓球項目的金牌。