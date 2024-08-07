巴黎奧運成小學「畢業旅行」　11歲滑板女將鄭好好：玩的非常開心

滑板在上屆東京奧運首度登場，令不少體育迷眼前一亮。今屆巴黎奧運會女子滑板公園賽6日在協和廣場引來收官決賽。來自澳洲年僅14歲的翠爾（Arisa Trew）奪金，成為今年巴黎奧運目前最年輕的金牌得主。



中國11歲小將鄭好好以預賽第18名完賽，雖然提早結束奧運之旅，但剛剛小學畢業的鄭好好表示「玩的非常開心」。



年僅11歲的鄭好好還有5天就要過12歲生日，她也是本屆奧運會所有代表團中年紀最小的運動員。小小年紀和一直展現出的自信和嫻熟的技術，引來了巴黎奧運會官網的關注，稱她的技術「優雅而從容，將大放異彩」此次巴黎奧運，鄭好好也給自己設定了小目標，「進16強，不進也沒關係！」

8月6日，鄭好好在預賽第二組第三下池，首滑發揮穩定，取得63.19分。此後第二輪和第三輪，鄭好好增加動作難度，但可惜均出現失誤，最終位列預賽第18名，無緣決賽。賽後，鄭好好說「很開心，也很自豪可以代表國家參賽。」談到奧運首秀，鄭好好表示「沒有壓力」， 「奧運與我平常的練習和比賽差別不大，就是這裏人（觀眾）多一點。」

11歲中國滑板女將鄭好好。（視覺中國）

鄭好好於今年6月底在布達佩斯舉行的奧運資格系列賽中取得巴黎的入場券。當時鄭好好首輪發揮出色，得到63.49分，卻在第二輪中出現失誤，僅拿到43.84分。經過教練的計算，她在最後一輪必須拿到67.34分以上才有機會晉級奧運。鄭好好選擇放手一搏，完成幾個高難度動作後，以72.6分的優異成績取得奧運資格。

資格賽後，鄭好好在廣東惠州金山湖小學迎來自己的小學畢業禮，當日許多記者感到現場，來報道這位中國史上最年輕的奧運選手。

鄭好好的入門教練是陳玩欽，他是代表中國隊在滑板項目世界大賽上奪得首枚金牌、杭州亞運會滑板男子碗池冠軍陳燁的父親。陳燁在2016年剛接觸滑板時，中山市甚至沒有一個可供訓練的碗池場地。是陳玩欽一邊拆解動作做教練，一邊學做木工，親自給陳燁搭建了一個碗池。

2020年5月，陳玩欽帶著鄭好好參加第14屆全運會滑板項目資格賽，她以第13名的成績晉級。雖然在正式比賽中遺憾止步於半決賽，但她仍在賽場留下深刻印象。陳玩欽賽後表示，曾有很多小孩跟着他練習滑板，但是大多都堅持不了多長時間，而鄭好好是一名堅強的女孩，一直堅持訓練，而且進步很快。

鄭好好的第一塊滑板。（南方人物周刊）

也是在陳玩欽的滑板場上，鄭好好被廣東省輪滑隊總教練衛乃章挑中，進入省隊訓練。 2022年8月，她代表惠州獲得廣東省運會女子乙組碗池項目金牌。 2023年6月鄭好好獲得中國滑板公開賽（錢塘站）女子碗池項目金牌。

衛乃章也表示，當初看中鄭好好，正因她的不怯場和大膽，「她是個比賽型選手，上了賽場專注力很強。」

幾乎在每場賽事中，鄭好好都是年紀最小的滑手。2021年的全運會上，62位滑手平均年齡是17歲，而鄭好好只有9歲。

但年紀小成為鄭好好的優勢，讓她更容易克服對受傷的恐懼。 2021年全運會結束後，鄭好好在一次練習倒滑360時從碗池高處跌落，導致一根手指骨折，一枚指甲蓋掀折。儘管傷口持續痛了很久，但鄭好好擁有繼續前進的勇氣，「我直面了它、攻克了它，現在倒滑360也成為我的招牌動作。」

在國際滑板賽場上，滑手的年紀普遍年輕。本次巴黎奧運會賽場，決賽8名選手的平均年齡只有16.5歲。國際奧委會主席巴赫Thomas Bach曾說，希望將運動帶給年輕人，「我們不再期待他們會自己擁抱我們，反而是我們應該走向他們。」

綜合：南方人物周刊、新華社