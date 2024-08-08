健碩長者沒被讓座地鐵暴打年輕男　目擊者：男子口鼻流血也未還手

青島地鐵3號線中一名年輕男子疑因座位問題，遭到一名長者暴打，據目擊者介紹，長者先動手，年輕男子全程未有還手。當地警方表示，已經查找到雙方當事人，正依法調查處理。



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事發於周三（8月7日），網傳影片顯示，青島地鐵3號線車廂內，一名身着無袖T恤、身型健碩的長者對一名年輕男子進行暴打，年輕男子被按到座椅上，長者更疑似猛摳對方眼睛並捂嘴掌摑。年輕男子期間說「我錯了爺爺」，惟對方仍未有停手。

據目擊者介紹，兩人疑似因座位問題發生爭執，「那個老人一直在打，打的聲音還挺大的，差點就傷到旁邊的乘客，老人還邊打邊說，『現在年輕人這種社會風氣，該整頓一下了』。」

目擊者續稱，年輕男子被打期間一直在躲，並未有還手，「這一點我覺得挺給年輕人點讚的，有人制止後老人就沒再動手。」

青島警方發布通報稱，現已查找到雙方當事人。（青島市公安局）

亦有目擊者表示，年輕男子被打到口鼻流血，惟乘警趕到後卻先詢問長者「你沒事吧」。

網民點睇：

「等一個公道。」

「那個老人都一把年紀了，千萬不要放過他。」

「應該和青島社保部門聯動，暫停這老頭養老金三年。」

「小夥子不僅沒還手還道歉了，這麽大歲數還不能拘他。」

「首先，老人車票就不應該有優惠政策，沒錢做不起車可以不做，有錢可以打車。其次，讓座並不代表文明。」



事件引發廣泛關注後，青島警方發布通報稱，警方現已查找到雙方當事人，調取相關證據，依法調查處理。