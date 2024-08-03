深圳爆紅免費玩水消暑勝地　地鐵直達！可摸蝦捉魚可露營

北上消暑除了去水上樂園外，深圳頭坡公園絕對是個「避暑」勝地。

這個位於坪山區田頭山腳下的頭陂公園，是一個經過悉心設計的玩水公園。溪水依山而下貫穿整個公園，卵石河道設計成一道道水階梯，成為透心涼的玩水樂園。

除了玩水外，這裏原來還有不少設施，免費入園兼地鐵直達，難怪成為了新晉的網紅公園。



深圳頭陂公園位於深圳市坪山區，由鵝卵石設計成一道道水階梯，共有四個玩水區,環境優美。（視覺中國/當代中國授權）

深圳頭陂公園的溪水是從山上流入，清澈見底。（視覺中國/當代中國授權）

深圳頭陂公園位於深圳市坪山區，玩水區能捉魚摸蝦，也能玩水槍，小朋友玩得十分盡興。（姜可艾@小紅書/當代中國授權）

深圳頭陂公園的水全是山泉水，清澈見底。（Kellyoops@小紅書/當代中國授權）

頭陂公園 四大玩水區可摸蝦捉魚

在深圳地鐵16號線田心站A出口，沿金田路步行約600米，就來到了今年5月才落成開幕的網紅公園—頭陂公園了。

這個由深圳市坪山區水務區管理的新晉公園，是名副其實的水公園，園內有四大玩水區，每一個都經過悉心設計。

頭陂公園依山而建。山上的溪水潺潺而下，流經整個公園。設計者特別以鵝卵石砌成階梯，層層疊水，水流緩緩而下，成為了理想的玩水天地。從高空看下，層層的鵝卵石勾畫出野外自然條線美，令人置身於世外桃源，身心放鬆。

玩水以外，小朋友可以用網捕捉水中小魚小蝦，享受城市中難得的鄉野樂趣。

深圳頭陂公園有三層由大至小的石子堆砌而成石灘，是網紅打卡點之一。（視覺中國/當代中國授權）

深圳頭陂公園有三層由大至小的石子堆砌而成石灘，四周綠意盎然，是網紅打卡點之一。（坪山發布微信/當代中國授權）

深圳頭陂公園設有野外遊樂場，考驗小朋友體能。（Kellyoops@小紅書/當代中國授權）

深圳頭陂公園有三層由大至小的石子堆砌而成石灘，吸引小朋友踏上去玩耍。（Kellyoops@小紅書/當代中國授權）

頭陂公園野外遊樂場 三層石灘極吸睛

玩水累了，這裏有野外遊樂場，有攀爬網、平衡木、鞦韆等，讓孩子們在湖光山色中玩耍，享受回歸大自然的感覺。

公園湖邊有三層石灘極吸睛，白色的大石子、灰色的小石子、還有細細的石沙，踏上白沙池感覺極舒壓，這裏是孩子的又一天然遊樂場。

深圳頭陂公園能搭天幕露營和野餐，享受優閒一天。（Fabian Poole@小紅書/當代中國授權）

深圳頭陂公園有空中棧道通往山上，一邊登山一邊享受優美的環境。（坪山發布微信/當代中國授權）

深圳頭陂公園空中棧道環境優美，是網紅打卡位之一。（坪山發布微信/當代中國授權）

搭天幕露營野餐 懸空棧道看日落

溪水兩旁大草地還可以搭建天幕露營野餐，然市民盡情享受大自然的樂趣。

公園內湖光山色，環境相當優美。公園內設有生態導覽活動，由導賞員介紹植物知識，或觀察鳥類生態，又或租一艘小船在湖面上悠然駛過，享受水天一色的寧靜。

沿着湖面上架建了懸空棧道，是一家大小或年青男女休閒行山的好去處。市民可登山漫遊，呼吸大自然空氣，是城市難得的一片綠洲！

身在高處，還可以兼收日落的景緻，是打卡的絕美好地方。

夏日來頭陂公園，會是一個不錯的消暑選擇。

頭坡公園小資訊

地址：深圳坪山區金田路頭陂公園

地鐵：深圳地鐵16號線田心站A出口步行600米

開放時間：7:00-19:00

門票：免費免預約

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