18歲男高考後失聯證實遭64歲老人殺害　死者姐批：警察毫無作為

近日，一份尋人啟事在網上引發關注。18歲高中畢業生周某某於8月2日離家後失聯。周某某的姐姐告訴記者，弟弟在失聯前沒有任何異樣的表現。作為高三畢業生，高考成績也不錯，失聯與考試沒有關係，周某某的姊姊稱，「他帶了手機，但是關機了。電話打不通，給他發消息也沒有回應。」



8月8日，武漢市公安局蔡甸區發布通報稱已經尋獲周某的屍體，目前，犯罪嫌疑人鄧某某（男，64歲）已被抓獲並依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。據了解，周某的姊姊在網絡上爆料批評民警在周某某失蹤後毫無作為，只會每天打電話問她，「弟弟回家沒？」，更要求她自己查案，引發熱議。



18歲的周某被64歲老人殺害。（微博）

18歲的周某被64歲老人殺害。（微博）

警情通報稱，8月2日20時許，公安機關接到群眾報警，周某某（男，18歲，住硚口區）離家後失聯。接警後，立即組織開展調查，經持續工作，於8月7日晚找到周某某屍體。

據周某某家屬介紹，周某某失聯後的軌跡貫穿了武漢市的漢口、漢陽、武昌三個大片區。8月2日上午9點左右，周某某從武漢市硚口區宗關區域的家裡離開，之後失去聯繫。周某某失聯時身穿白色上下裝、黑色運動鞋，戴著黑框眼鏡，隨身拿走了手機。

周某某的姊姊控訴民警毫無作為：

周某某的姊姊表示，查詢CCTV畫面，「他和一個老頭上車後就失聯了」，監控畫面顯示，弟弟在武漢蔡甸的一個路口下車，之後和老頭一起失去蹤跡，周某某姊姊稱，不知道老頭具體身份。擔心他被騙。

據了解．周某的姊姊在網絡發文批評自從弟弟失聯後，警方不提供幫助，更要她自己去查，還要她看電視上公安如何查案，「我拜託他們查弟弟的通話紀錄都等了三天」，周某某的姊姊批評，後來她的朋友幫助她在抖音傳播這件事情，得到關注後，警方卻立刻打電話要求她刪除影片。事件引發網民關注。

18歲的周某被64歲老人殺害。（微博）

網民點睇：

我看到有人說這個老頭和小孩曾經是鄰居有過矛盾，然後嫉妒小孩考上一本了。

很大可能是被騙了，本來是好心幫忙，卻遭到殺害，也給年輕人提個醒，好人別隨便當，有求助的，讓他找警察。

我電動車被偷了我自己去跑前跑後各種找監控，找到了警察還是無作為，反正直接告訴我找不回來了

