多地火葬場盜數千具屍體　企業收購肢解生產「異體骨」獲利3.8億

山西奧瑞生物材料有限公司（下稱山西奧瑞公司）涉嫌非法購買遺體、殘肢作為原材料，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品，在8年間獲利3.8億元（人民幣，下同）。

除了山西奧瑞公司，涉案的還有醫院、醫學院、殯儀館、火葬場等，涉及非法盜竊、倒賣屍體數千具。

警方偵辦時，查封涉案公司人體骨骼原材料、半成品18餘噸，成品34077個。涉案75人均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，案件已移送至太原市檢察院審查起訴。



案件材料顯示，山西奧瑞公司為中國輻射防護研究院於1999年成立的子公司，經營範圍是「同種異體骨植入性材料」的研發、生產、銷售。

2015年1月到2023年7月，該公司通過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，並在購買和生產過程中對非法獲取的屍體、屍骨進行粗暴肢解、剔除皮肉、清洗、輻照等，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品，經國家審計署太原特派辦審計，銷售獲利方面，在8年間的營業收入合計達到3.8億元。

山西奧瑞公司為中國輻射防護研究院於1999年成立的子公司。（澎湃新聞）

為大量獲取原材料，山西奧瑞公司指使員工赴廣西桂林、四川成都等地拉運人體骨骼，分別在四川恒普公司、桂林醫學院解剖教研室內篩選、處理屍體，再將預處理的屍骨運回公司入庫保存。

為掩蓋原材料的來源，山西奧瑞公司偽造遺體志願捐獻登記表、檢驗報告等材料，證明其屍體來源合法性和安全性，並讓員工在遺體捐獻登記表上假冒家屬簽字。

案件材料顯示，四川恒普公司是山西奧瑞公司的人體骨骼原料重要來源。2012年以來，涉案人蘇某某入股山西奧瑞公司，負責供應原材料和西南、東北、西北等13個省市的「同種異體骨」銷售。2014年，蘇某某成立四川恒普公司，非法獲取屍體、屍骨用於生產加工「同種異體骨」產品，並將部分人體骨骼販賣至山西奧瑞公司。

嫌疑人被指控制多間火葬場盜竊屍體，涉逾4000具人體骨骼。（視覺中國）

2017年至2019年期間，為擴大獲取屍體、殘肢來源，蘇某某先後以承包、入股、派人入駐等方式控制4間殯儀館的火葬場，派人盜竊屍體並粗暴肢解後，運回四川恒普公司。蘇某某供述，4間火葬場共提供逾4000具人體骨骼。

案件還涉及桂林醫學院解剖教研室的實驗員。2019年至2023年初，桂林醫學院解剖教研室實驗員蘭某某與另一名涉案人，在明知桂林市、平樂縣、永福縣殯儀館提供的大部分屍體為盜竊所得的情況下，仍然同意以每具900元的價格購買屍體。

經統計，2017年至2023年期間，桂林醫學院解剖教研室從上述3間殯儀館購買450餘具屍體，其中約300具販賣給山西奧瑞公司。2023年9月11日，國家審計署開展專項審計發現，蘭某某以每具1萬元的價格，將322具人體骨骼倒賣給山西奧瑞公司。

案件已移送至太原市檢察院審查起訴。（百度）

案件材料顯示，涉案75人已觸犯《刑法》第三百零二條規定，涉嫌盗竊、侮辱、故意毁壞屍、骨罪。案件已移送至太原市檢察院審查起訴。

《澎湃新聞》報道，太原市檢察院相關負責人介紹，該案涉及面廣，案件尚未辦結，「公安正在排查嫌疑人，具體案情不便透露」。