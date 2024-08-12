女司機駕車撞上4700萬Koenigsegg跑車　維修費達406萬？車主咁講

內媒《紅星新聞》報道，近日，浙江寧波的一輛標域（Buick）私家車撞上一輛科尼賽克（Koenigsegg）超級跑車，引發廣泛關注。有網傳消息稱，該輛超級跑車價值高達4700萬（人民幣，下同），維修費達406萬，保險理賠僅出300萬，標域女車主需出106萬，跑車還要運回瑞典修。不過事後跑車車主出面闢謠。



網傳消息稱，該輛超級跑車價值高達4700萬（人民幣，下同），維修費達406萬，保險理賠僅出300萬，標域女車主需出106萬，跑車還要運回瑞典修。（《紅星新聞》）

事發現場。（《紅星新聞》）

報道指，這輛科尼賽克超級跑車的車主網名叫「沙特龍」。沙特龍的一位朋友、博主「海派大叔」對內媒表示，網傳消息均不實。

海派大叔稱，事故發生在8月10日晚上沙特龍去找他弟弟喝咖啡，正常開著，被一位女士撞了，「車撞完後留給助理處理，他就走了。目前定損結果還沒出，他也不會過於為難車主」。

超級跑車的車主沙特龍拍了一段闢謠影片。（影片截圖）

超級跑車的車主沙特龍拍了一段闢謠影片。（影片截圖）

報道指，跑車車主沙特龍與海派大叔見面後拍了一段闢謠影片。沙特龍在影片中表示，網傳的車價4700萬元、定損400多萬元、對方車主自掏腰包100多萬元等信息「都是假的」。

沙特龍還在影片中表示，「國內的修車技術已經非常成熟，不用去瑞典修。網上傳這個車有多貴多貴，其實也不是很貴，也是一個很小的刮擦事故，沒有網上傳的那麼誇張」。

根據資料，科尼賽克（Koenigsegg）為瑞典手工超級跑車品牌，其生產的跑車價格都非常昂貴，部分可高達數千萬港幣。