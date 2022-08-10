炫富女酒後駕跑車撞死人遭起訴　被踢爆誘騙台人到柬埔寨從事詐騙

台灣酒駕熱褲妹林筱路，今年6月21日涉嫌酒駕開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓工人。林女平時在社交網絡上炫富生活優渥，但曾多次酒駕遭判刑，沒錢繳罰金被通緝，後續又被網友踢爆從事柬埔寨跨境仲介詐騙。士林地檢署偵結，今（10日）依十年內再犯不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪嫌起訴。



起訴指出，29歲林女6月21日凌晨2時許，涉酒駕駕駛BMW Z4雙門敞篷跑車，載28歲黃姓女子返家，在淡水警分局竹圍派出所對面，淡水、民權路民權路口，以時速80.76公里，超速行駛撞開路面修護工程圍欄，衝進道路柏油銑刨加鋪工地，撞擊方姓交管工人，導致多重外傷死亡。

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目擊者稱林女企圖肇事逃逸，其他工人用車攔下她，林女穿著清涼露肩、肚、臀，醉到站不穩，還失控大叫，警方到場後酒測值高達每公升0.77毫克。

檢警查出，林女三度無證酒駕，早在8年前，年僅21歲的林女早就二度酒駕遭判刑。林女認罪稱，當晚在台北市吉林路餐廳吃飯，混酒喝紅酒、啤酒，還去了錢櫃唱歌，又回到餐廳的停車場，開車要送黃女回家；罰單太多不想繳錢，沒辦法考駕照，跑車則登記母親名下。

前兩次酒駕分別為，2014年4月間在北市中正區新生南路自撞肇事，經送醫抽血換算酒測值每公升0.97毫克，遭依公共危險罪判刑3月，可易科罰金。事隔3個月在北市中山區酒駕落網，酒測值每公升0.8毫克，犯公共危險罪判處5月徒刑，可易科罰金。

2宗酒駕案當年11月判決確定，林女卻遲遲沒有執行沒繳錢，2015年2月、5月遭法院通緝，2015年5月18日二度通緝後，隔天隨即遭逮捕歸案。

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檢方認定，林女涉嫌酒駕撞死工人，涉犯刑法185之3第3項前段，曾犯不能安全駕駛動力交通工具罪，經有罪判決確定，10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具罪致人於死罪嫌。此法條可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元台幣以下罰金。

林女酒駕撞死人引發社會關注，有網友透露，林女在Facebook上的跨境高薪工作，事實上就是柬埔寨跨境詐騙，誘騙台灣人從事詐騙，「如果沒有演藝才能、仲介背景支撐，到了柬埔寨三不敢地帶，只能做詐騙，一不小心淪為血奴賣器官」。

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