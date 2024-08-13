江西武功山景區漲水漂流艇翻側　夫妻被沖走1死1傷

8月11日，江西武功山景區有遊客玩漂流時水位突然上漲，漂流艇翻側後被沖走，一死一傷。



《縱覽新聞》報道，死傷者家屬王女士稱，被水沖走的是其女兒和女婿，女兒被尋回時已不幸遇難，女婿則受傷住院。

王女士介紹，8月11日下午2時許，她與女兒一家三口到武功山景區內的萬龍峽漂流項目玩漂流，她與外孫先坐上一艘漂流艇出發，女兒和女婿李先生則坐另一艘漂流艇隨後出發。

8月11日，萬龍峽漂流項目漲水現場。（影片截圖）

王女士稱，大約漂流了十分鐘到中游後，工作人員通知因上游漲水，讓大家盡快上岸，她於是致電仍在上游的女兒，約定在中游上岸匯合。不過，王女士上岸後就發現水位迅速上漲，中游的水位在10分鐘內大概上漲了1米。

王女士一直撥打女兒與女婿李先生的電話，但始終無法接通，直至下午4時左右，女婿來電通知他被送到驛站，妻子則落水仍未尋回，「我看我女兒沒來我就知道出事了」。

家屬稱，據李先生講述，漂流艇翻側後，夫妻倆都跌入水中，會游泳的他爬起來後抓住安全員遞過來的一根竹竿，但妻子未能抓住，被大水沖走。他爬上岸後，又落水營救妻子，但因受傷再加上體力不支未能追上，只能眼白白看着妻子被水沖走。

8月11日，萬龍峽漂流項目漲水現場。（影片截圖）

當晚，家屬接獲景區通知稱，王女士的女兒不幸遇難，他們說搶救了，然後沒有搶救過來，就把我外甥女（遺體）直接運到了殯儀館」。

王女士稱，女兒今年才31歲，結婚6、7年，育有一子剛滿4歲，本來是幸福的一家人，卻突然陰陽兩隔。女婿肋骨折斷、顱內出血，因傷勢較重還在醫院接受醫療。家屬正與景區方就事件協商，但尚未達成一致。

有網民稱，事發前一天，武功山曾下了陣雨，8月11日中午曾兩度致電景區工作人員確認能否漂流，但對方表示可以，沒有接到停漂通知。他指出，景區應急預案非常不充分，沒有預備安全撤離通道，發生事故後處理不及時，幾乎全靠安全員和遊客自救。

有網民稱，景區沒有預備安全撤離通道，發生事故後處理不及時，幾乎全靠安全員和遊客自救。（影片截圖）

有網民稱，景區沒有預備安全撤離通道，發生事故後處理不及時，幾乎全靠安全員和遊客自救。（影片截圖）

有救援人員介紹，水位上漲後，大約有30名遊客被困，救援人員用繩索在深山將遊客全部安全轉移，包括2名被困小孩。對於王女士女兒遇難，他表示十分意外，「當時我們和各個部門對接，確認了所有遊客都已經救上來了」。

8月11日晚，武功山萬龍峽漂流公眾號發布停漂公告，稱「因受降雨天氣影響，需修繕河道，為了保障廣大遊客的遊玩體驗與安全考慮，萬龍峽漂流8月12日起停漂」。

2022年7月22日，武功山萬龍峽漂流景區正式開業，漂流項目位於萬龍山，與武功山溫泉君瀾度假酒店相鄰。起漂於萬龍山鄉易紅江上遊山谷中，終點在萬龍山東坑村橋頭（遊客接待中心），漂流全長約5公里，漂流時長約一個半小時。