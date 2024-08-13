「高考釘子戶」16年後終「拔釘」　35歲唐尚珺：決定去讀大學

有「高考釘子戶」之稱的35歲廣西男子唐尚珺今年第16次參加高考，此前連年參加高考的他曾獲得過多所名校錄取，但他為了圓夢清華，一再堅持，直到去年才表示已不再執著於清華。上月底，唐尚珺被廣東廣州的華南師範大學錄取，不過他一度指出，是否去讀還在思考。周二（13日），唐尚珺終於公開宣布決定去讀大學，「高考釘子戶」生涯終告一段落。



唐尚珺表示，經過這段時間的思考和衡量，決定結束這漫長的高中生活，開啟新的人生篇章。他表示，自己決定今年去讀大學，留下的遺憾可以到大學慢慢彌補，曾經的夢想可以到大學再去追逐。最後，他又感謝家人和朋友，對他曾經任性逐夢的理解和包容，並感謝社會對自己前途的關心。

唐尚珺終於公開宣布決定去讀大學。（影片截圖）

他表示曾經的夢想可以到大學再去追逐。（影片截圖）

據早前報道，錄取信息顯示，唐尚珺檔案狀態為「已被華南師範大學錄取」，批次「本科普通批」，科類「物理類」，專業名稱「信息工程」。

唐尚珺有「復讀狂人」之稱，以往曾被中國政法大學、重慶大學、廈門大學、上海交通大學等高校錄取，但皆因為「清華夢」或或對專業不夠喜歡等各種因素而放棄入學。對此，網民爭議不斷，有人給唐尚珺留言鼓勵，但也有人說唐尚珺是「逃兵」，佔用教育資源等。

唐尚珺有「復讀狂人」、「高考釘子戶」之稱。（紅星新聞）

值得一提的是，2016年，當年27歲的唐尚珺第一次高考成績過600分，被中國政法大學工商管理專業錄取，當時他本想著直接去讀大學，但是其父同年確診肺癌晚期，而他看到有民營高中的招生信息說考上600分獎10萬元人民幣，便開始新的復讀之路。

去年，連續15年參加高考的他終於表示已不再執著於清華，準備轉投師範，到大學讀書。但當時由於多方因素綜合影響，唐尚珺的幾輪志願均落空，他表示不願讀二本，宣布再考一年。

唐尚珺已經35歲，16年高考生涯畫上句號。（微博）

對於唐尚珺的執念，21世紀教育研究院院長熊丙奇曾表示，唐尚珺之前因「非清華不讀」的執念而一再復讀，極不理性。同樣，「非某專業不讀」的專業執念，也是不理智的。

在熊丙奇看來，專業只是培養能力的載體，進入高等教育普及化時代，跨專業就業越來越多，尤其在本科階段，專業學習更強調通識能力培養。這也要求學生不要過於看重專業，尤其要淡化專業冷熱概念，而重視能力培養與鍛煉。