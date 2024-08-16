海南龍鳳胎被迫「延遲分娩」　妹較兄晚出生11天　世界紀錄達97天

海南現代婦女兒童醫院產科專家團隊日前為海口一名雙胞胎媽媽實施延遲分娩，最終兩名嬰孩平安產下，妹妹比哥哥晚出生了11天。



據了解，事主劉女士（化名）懷孕22周時被診斷為宮頸機能不全，即代表寶寶可能會提前「出宮」，有流產的風險。到了5月，懷孕25周的劉女士胎膜早破，保胎4天後宮縮疼痛難耐，醫生經檢查發現宮口已開全，需終止妊娠保障母嬰安全。

然而，由於雙胞胎是雙絨毛膜雙羊膜囊，兩者互不干涉，故出現其中一個胎膜早破，但另一個仍在宮內發育良好，有繼續妊娠可能的情況。因此，專家團隊決定實施「延遲分娩」，為第二個寶寶爭取更長的孕周，讓其發育得更好。

在團隊共同努力下，劉女士成功產嬰。（海南現代婦女兒童醫院）

產科團隊制定了第二胎延遲分娩方案及緊急預案，在團隊共同努力下，劉女士很快誕下一名體重750克的男寶寶，後者出生後呼吸微弱，經新生兒科醫生緊急搶救後送往新生兒科NICU進一步治療。而經過綜合評估，第二個寶寶仍然胎膜完整、胎盤完好，符合「延遲分娩」條件。

到了懷孕27周時，劉女士再次出現頻繁宮縮、流液的現象，最後在產科醫護團隊的共同努力下，第二胎也順利產下，比哥哥晚11天出生的妹妹，體重達920克，同被送到新生兒科進一步治療觀察。

兄妹倆已順利出院。（海南現代婦女兒童醫院）

最終，經新生兒科醫護團隊2個多月的精心照護和治療，哥哥體重增長到2310克，妹妹則增長到2580克，兄妹倆各項指標達標，順利出院。

據了解，全球已有多宗雙胞胎因「延遲分娩」而相差多天出生的醫學案例。目前，延遲分娩時間最長的紀錄是3個多月，該案例發生於2019年的德國科隆市，當年一對雙胞胎姐妹出生日期相隔97天，創造了雙胞胎最大出生時差的世界紀錄，堪稱「醫學奇跡」。