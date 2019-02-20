川婦剖腹分娩後體內遺紗布致腹痛5年　遭誤診為腫瘤加劇病情

近年來，內地多家醫院發生了產婦剖腹分娩後體內遺留紗布的事件。去年6月，四川省攀枝花市一名婦女最終更因多次治療無效後不治死亡。 近日內媒再揭發四川西昌市一名現年35歲的婦女在6年前剖腹分娩後體內遺留紗布，幾年來這名女子在各地多次求醫，醫生卻誤診為「良性腫瘤」。她天天藥物不斷，病情卻越來越嚴重，直至去年才施手術取出紗布。

2013年1月，任女士在西昌平安醫院進行剖腹分娩，但手術後的第二天，任女士就感覺不對勁，腹部能摸到一個包塊。當時她就此詢問過負責手術的醫生，醫生曾表示「是正常的」。出院回家後的幾個月，她時常感覺到腹部隱隱作痛，並且經常發燒，初時她還以為是感冒了。

任女士在西昌平安醫院進行剖腹分娩，其後證實有紗布遺留體內。（《紅星新聞》）

任女士的不適卻越來越明顯，她形容：「只要動著就痛，摸著或稍微碰觸就更痛了。」這幾年任女士先後到西昌及成都的醫院檢查，但是都沒檢查出具體病因，「醫生說腹中的包塊可能是良性腫瘤」。於是她依據醫生指示治療「腫瘤」，幾年來天天藥物不斷，但病情卻越來越嚴重。

2018年7月初，任女士的腹部一陣陣劇烈疼痛，隨後她被送到四川大學華西醫院進行手術。任女士的出院記錄顯示，醫生診斷其為「腹腔膿腫伴膿腫內紗布遺留」。

出院後，任女士多次到她曾接受剖腹分娩手術的西昌平安醫院，希望討一個說法並獲得賠償，任女士稱：「醫院也承認紗布是剖腹產手術時留下的，但是只願意賠償7萬多元（人民幣，下同）。」於是她將醫院告上了法院。

醫院稱對方要求賠償金額太高

西昌平安醫院的醫務科負責人承認該宗事件為醫療事故，但這是一個歷史遺留問題，「當年的經營者、領導班子和醫務人員基本都換了，我們現在這批人員是2015年才組建的」。負責人又稱，任女士起初向醫院提出了241萬元的賠償要求，因金額太高協商無果，後來院方表示願意賠償7.5萬元，但任女士要求賠償50多萬元，因此雙方無方達成共識。

（《紅星新聞》）