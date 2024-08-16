上海老翁尼泊爾旅遊開心發朋友圈　回國後驚見天價帳單1.6萬元

上海市民王先生日前向內地媒體投訴，68歲的父親去年（2023年）底去尼泊爾旅遊了8天，老人開始行程前發了條朋友圈，隨即收到電信公司簡訊提醒，話費已超500元（人民幣，下同），而等老人回國後發現，賬單竟然高達1.6萬元。



王先生批評，「好在老人只用了1GB，如果他用了10GB、15GB我怎麼辦，是要賣房子嗎？」，對此許多內地網民大感憤怒，認為電信公司應該要「封頂」費，（指費用達到一定金額就不再增加），否則等同於另一種形式的「電信詐騙」。



王先生質疑話費未封頂

據了解，根據中國電信收費標準，在尼泊爾的流量是1分錢1KB，等於用到1GB確實要上萬元。王先生批評，「好在老人只用了1GB，如果他用了10GB、15GB我怎麼辦，是要賣房子嗎？」，他質疑電信公司應該要在國外漫遊有上限設置。

王先生質疑話費未封頂。（影片截圖）

簡訊還顯示，使用者在尼泊爾使用GSM/WCDMA/LTE網路撥打中國大陸（不含港澳台地區）電話的資費為2.99元/分鐘，撥打當地電話的資費為2.99元/分鐘，撥打第三國的資費為3元/分鐘，接聽電話的資費為2.99元/分鐘。傳送簡訊至中國大陸的資費為1.29元/條，發簡訊至當地以及其他國家和地區的資費為2.19元/條，接收簡訊免費。

簡訊還顯示，使用者在尼泊爾網路撥打中國大陸（不含港澳台地區）電話的資費為2.99元/分鐘，撥打當地電話的資費為2.99元/分鐘，撥打第三國的資費為3元/分鐘，接聽電話的資費為2.99元/分鐘。（受訪者提供）

上海電信工作人員表示，使用者出國使用流量，要開通國際漫遊，在不同國家有不同收費標準。一般會根據當地規則和使用情況產生費用。截至記者發稿，中國電信尚未回應。

上海電信使用者在尼泊爾的流量資費標準如何？上海電信給記者發來的簡訊顯示，使用者在尼泊爾的流量資費為10.24元/MB。這即意味著使用1G的流量資費也需要1萬0485.76元（10.24＊1024）。

王先生質疑話費未封頂。（影片截圖）

他表示，「尼泊爾屬於價格偏高的地區，一般不建議直接在當地使用流量漫遊」，以美國為例，經查詢顯示，中國電信在當地的國際漫遊流量資費標準是1元/M，當日封頂25元。

其他營運商在尼泊爾的資費標準是什麼？上海聯通工作人員告訴記者，上海聯通在尼泊爾的資費標準是5元/5MB，當日封頂25元。同時工作人員建議，使用者去某個國家之前，也需要先確認流量資費。

上海移動工作人員表示，上海移動在尼泊爾的流量資費標準是3元/3MB，設置有每天封頂30元。「不同省份移動卡在這方面的收費標準也可能不一樣。大部分國家有封頂。不過很多使用者出境游一般會辦理當地流量包，大部分限速不限量，比國際漫遊划算。」