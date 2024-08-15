上海行人闖紅燈致電動車司機摔倒被輾斃　交通肇事罪成獲刑2年半

「紅燈停、綠燈行」是最基本的交通法規，但上海一名男子為了一時貪快亂過馬路，撞上一名電動車司機，導致對方連人帶車摔倒後被私家車輾斃。

近日，上海普陀區人民法院裁定，被告闖紅燈致電動車司機被輾斃，犯交通肇事罪罪成，判囚2年半。



上海電視台《案件聚焦》報道，今年5月，周某騎電動車上班途中，在普陀區一個十字路口過馬路買早餐，他闖紅燈時與正常綠燈通行的電動車司機發生碰撞。電動車司機被撞後重心不穩，連人帶車摔倒在機動車道上，被剛起步的私家車輾過，經搶救後無效不治。

上海一名男子闖紅燈，撞上一名電動車司機，導致對方連人帶車摔倒後被私家車輾斃。（影片截圖）

上海一名男子闖紅燈，撞上一名電動車司機，導致對方連人帶車摔倒後被私家車輾斃。（影片截圖）

周某表示，當時想到對面馬路買早餐，「那個阿姨她一下子就衝過來了，騎得很快，和我的左肩膀碰擦。之後我看見小轎車從她身上軋過去，當時我嚇到了，我心裏害怕，就走了」。

事發後，交警出具的道路交通事故認定書認定，周某在人行橫道上違反交通信號燈規定，闖紅燈通行，承擔主要責任，被害人駕駛電動單車，在道路上超速行駛，承擔次要責任，私家車司機不承擔責任。

普陀區人民檢察院檢察官表示，私家車司機是無法判斷上述突發情況，當時正好綠燈放行起步，等司機發現有人摔倒在車輪處時，車輛因為慣性，已經從被害人的身上輾過。

經審理，普陀區人民法院認為周某的行為已構成交通肇事罪。法官表示，周某違反交通管理法律法規的行為致一人死亡，且周某負事故的主要責任，依法構成交通肇事罪，需要承擔刑事責任，周某在事發後迅速逃離現場，屬於交通肇事後逃逸，是法定的加重處罰情節，裁定周某犯交通肇事罪罪成，獲刑2年半。