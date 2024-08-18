青島8歲童遭武術教練毆打致死　檢方抗訴：一審對3名被告量刑畸輕

去年6月18日，山東省青島市發生一宗武術教練涉嫌打死一名8歲男童案件，教練與俱樂部負責人等3人犯故意傷害罪成，其中2人被判終身監禁，1人被判緩刑。判刑後，青島市人民檢察院認為一審判決對被告的量刑畸輕，已提出抗訴。



《澎湃新聞》報道，受害男童翟某琦的親屬透露，近日收到檢察機關作出的《刑事抗訴書》，青島市人民檢察院認為一審判決對被告人量刑畸輕，因此提出抗訴，並提出三點理由。

今年6月13日，青島中院對該案作出一審判決，《刑事抗訴書》落款時間為6月21日。青島市檢察院認為，一審判決未充分體現對未成年人特殊保護、優先保護原則。本案被害人為年僅8歲的兒童，3名被告則為對被害人負有特殊職責的人員，利用教練身份，多次、長時間毆打被害人，最終導致被害人死亡。

聚英武術運動俱樂部發的傳單。（澎湃新聞）

翟某琦生前照片。（澎湃新聞）

其次，青島市檢察院認為，被告張賢斌是涉案兩家武術俱樂部實際負責人，在兩地直接對被害人實施毆打，並授意李海丁毆打被害人等。張賢斌罪責明顯重於李海丁，一審判決對二人均判處無期徒刑（終身監禁）的刑罰，屬於罪責刑不適當。

青島市檢察院認為，3名被告存在延誤救治的情況，投案行為具有一定被動性。3人從電話得知被害人已經昏迷後，沒有第一時間安排人將被害人送往醫院救治，而是自行驅車20分鐘返回案發現場，再將被害人送院，被害人入院時呼吸心跳均已停止，該行為不屬於積極送醫搶救且存在延誤救治的情況，送醫行為沒有減輕或避免損害後果發生，故不應據此對其從輕處罰。

翟某琦無力支撐身體，趴在地上。（澎湃新聞）

2023年6月18日，翟某琦被送往醫院後的病歷記錄。（澎湃新聞）

隨後，在醫生發現被害人身體存在明顯異常外傷的情況下，被告才電話報案，其投案行為具有一定被動性，3名被告雖符合自首認定條件，但犯罪行為造成未成年人死亡的嚴重後果，應從嚴掌握從輕處罰幅度。

據此前報道，2023年6月18日，8歲男童翟某琦在青島崇德聚英武術運動俱樂部遭毆打致死。家屬控訴，翟某琦被打死後，教練疑似想要隱瞞，竟將他拉到椅子上擺拍欲證明他還活着。

男童被拉上椅子拍照，但馬上就倒了下去。（微博截圖 / @鳳凰周刊）

男童被拉上椅子拍照，但馬上就倒了下去。（微博截圖 / @鳳凰周刊）

今年6月13日，青島中院開庭審理，被告張賢斌在俱樂部教學期間，因被害人訓練動作不規範，被告李海丁、張嘉豪對其毆打、捆綁，後被害人意識不清昏厥，被送往醫院搶救無效死亡。

青島中院一審判決，張賢斌和李海丁均被判囚終身，剝奪政治權利終身。張嘉豪被判囚3年，緩刑5年。張賢斌、李海丁當庭表示不服，提出上訴，張嘉豪表示不上訴。