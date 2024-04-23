8歲童遭武術教練打死「10個月未下葬」　家屬：凶嫌受懲罰才入土

去年6月18日，山東省青島發生一起武術教練涉嫌打死一名8歲男童案件，案發後教練與俱樂部負責人等3人被依故意傷害罪嫌起訴，該案將於本月24日開庭審理，男童父親22日透露，至今尚未將男童下葬，直言「凶手得到應有的懲罰後，孩子才能入土」。



根據《大皖新聞》、《南方都市報》等內媒報道，男童父親在2023年6月間於網絡發文指控，表示男童在某武術俱樂部遭一名武術教練毆打致死，「教練就在旁邊拍影片，不及時將男童送醫搶救，那時候孩子應該還有一口氣的，他們還在那裡擺拍」，當時網絡流傳兩段相關畫面，引發熱議。

小孩傷成這樣還謊稱他沒事，實在叫人心痛與憤怒：（按圖了解）

教練等人事後雖將男童送醫，仍為時已晚，男童家屬認屍時發現孩子身上有多處瘀傷，因此懷疑男童是遭教練毆打致死，根據驗屍報告顯示，男童是遭人「用鈍性物體多次重擊，導致創傷性休克，並引發肺臟脂肪栓塞死亡」。

涉案教練與俱樂部負責人等3人被依故意傷害罪嫌起訴。案發10個月後，青島中等法院將於4月24日開庭審理，男童父親22日透露，目前孩子仍未下葬，「凶手得到他們應有的懲罰後，孩子才能入土」。