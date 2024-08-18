｢異味較重｣內地女帶榴槤上高鐵遭拒？　中國鐵路：包裝完好可攜帶

8月16日，一名女子稱自己在河北搭乘高鐵時，因帶榴槤被攔阻止上車，導致錯過行程。對此，中國鐵路12306客服工作人員表示，榴槤確認包裝完好，不產生刺激氣味，是可以攜帶上高鐵的，但是不能在公共場所食用。



影片中，高鐵工作人員阻攔女子上車，表示「榴槤屬於異味較重的物品，不允許帶上高鐵。」女子質疑表示，自己在第一道安檢時，已保證不會在高鐵列車上食用，且獲放行，為何又在高鐵最後檢票處被拒絕登車。「我在安檢口你們沒有說，讓我帶進來了，結果我要檢票了（你們才說不讓帶），因為你們的問題耽誤了我上車」。

該女子表示，自己已將榴槤包裝嚴實，且完全未開口。（影片截圖）

該女子表示，自己已將榴槤包裝嚴實，且完全未開口。（影片截圖）

該女子認為，是高鐵工作人員的失誤導致自己錯過原定行程，耽誤返工時間。雖然車站工作人員表示，可以安排女子搭乘一下班20分鐘後的高鐵班次，惟該女子拒絕，表示「今天不想坐你們的高鐵了，我要把票退掉。」不過，高鐵工作人員表示，高鐵退票有規定，開車之後無法退票。但該女子仍強調，「是因為你們的原因，我無法上車，是你們允許我帶過來的。」

交涉1小時後，工作人員對榴槤進行再次封裝後，該女子終獲允許攜帶榴槤搭乘高鐵，不過座位被安排在廁所門口讓她十分生氣。對此，有內媒撥打12306客服電話，工作人員稱，榴槤確認包裝完好，不產生刺激氣味，是可以攜帶上高鐵的，但是不能在公共場所食用。

榴槤究竟是否應該被允許帶上高鐵？引發內地網民熱議。有網民表示，若以「異味較重」作為評判標準，泡麵、盒飯、香水等亦都應該被禁。

網民睇法：



榴槤確實味道太大了，我上次在候車室就遇到一家人在吃，那一片地方都是那個味，還有在高鐵上吃泡麵的，高鐵車廂比較密閉，一吃泡面半截車廂都是那個味道，真的沒辦法呀



吃高鐵高價盒飯不也是一車廂都是飯味嗎



人家都包裹成那樣了。那是不是口臭狐臭腳臭的都上不了，坐高鐵提前洗個澡。榴槤有1000人999人都喜歡吃，但一個女人身上的香水，1000人可能有900人不喜歡



人家12306都說了可以攜帶，怎麼還有人幫高鐵工作人員說話？人家說要在車上吃了嗎？



榴槤屬於哪一類危險物品不讓攜帶？



都在說榴槤能不能帶的問題，其實問題節點不在這，不能帶安檢為什麼可以過？是車站的問題，那位女士的說法沒有錯。

