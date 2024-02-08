2024中英街攻略：全新夜市食街　集中外名店必試馬來西亞開皇榴蓮

去「中英街」迎新春吧，更好玩更好逛！



「左手深圳，右手香港」的中英街，想必大家都不陌生。以往來這的主要任務就是買零食和日用品。大家拎着紅黃膠袋和行李箱，血拼完便匆匆離開。

最近，這條百年老街煥新了面貌。不僅喜氣洋洋，還帶來一站式吃喝逛遊的新體驗：去新年市集感受年味，去海邊漫步邂逅日落，去全新街區喝個下午茶、淘點好物再盡興而歸。

新春佳節，花一天時間來中英街city walk吧。從早逛到晚，用更豐富、有趣的玩法迎接新年！

點圖放大看看中英街的全新面貌及打卡位：

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全新「橋頭街」開街 逛吃新店

全新首開的「橋頭街」位於主街旁，通關後很容易找到。街區入口是港味十足的復古拱門，街巷間分佈着一批新店：咖啡廳、潮牌店、糖水鋪、美妝超市、香港老字號……吃喝購物樣樣滿足。

打卡年貨市集 感受深港年味

在橋頭街，可以順道逛逛新春市集，「萬事興龍」深港年貨市集限時開放至2月8日。金色攤位沿着橋頭街排開，個個都陳列得琳琅滿目。買港貨、囤年禮、嘗美食……一派熱鬧喜慶的模樣。

夜遊百年老街 看熱鬧夜景

自從1月18日開始將通關時間延長至22點，終於可以慢悠悠地逛逛中英街了。日暮時分可以沿着海濱棧道漫步，將鹽田海景攬入眼中，期待邂逅一場鹹蛋黃日落。入夜後古塔亮燈，這是從未見過的壯觀景象。返回主街後，五彩魚燈和燈籠懸掛樹梢，目光所及皆是一片流光溢彩，將中英街的夜裝點地如夢如幻。以往5點多遊客們便陸續離開，店家捲簾關門。現在夜幕降臨後，中英街內依舊熱鬧非凡。有人流連市集，有人仍在超市採購，有人在餐館享用美食……放慢節奏的中英街，原來也別有趣味。

首開街區「中英街」 打卡寶藏好店

001「香港本土老字號：麥奀記 」

曾獲香港米芝蓮推薦餐廳的「麥奀記」，製售雲吞麪的歷史可以追溯到清朝年間。如果第一次來它家，招牌鮮蝦雲吞麪可以閉眼點。拖着金魚尾的雲吞每日新鮮現包，裏頭裹足2只嫩蝦，入口Q彈爽脆。湯頭清香而鮮甜，麪條脆韌，帶來非常原汁原味的港式風味。

除麥奀記、馬來西亞開皇還有這些 點圖放大看看中英街一眾寶藏好店：

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002「 非遺港式絲襪奶茶：余慶池 」

傳承百年的余慶池，憑一杯非遺港式絲襪奶茶出圈。經過醒茶、煲茶、撞茶、加奶等工序的奶茶，碰撞出綿柔絲滑且醇厚的口感。

如果再配上熱乎乎的雞蛋仔，快樂直接翻倍。現點現做的雞蛋仔最為香甜酥脆，很有童年的味道。

003「 咖啡熱門榜常客：the coffee得咖啡 」

The coffee得咖開在橋頭街尾，2層獨棟，空間足夠寬敞。室內用墨綠吧枱、格紋地磚營造出港風氛圍，外擺區綠植縈繞，很適合窩在這享受慢悠悠的下午茶時光。

推薦它家的啡苓膏拿鐵、草莓拿鐵，風味獨特。龍年還特別定製了杯套與貼紙，心意滿滿。

004「 馬來西亞榴蓮專門店：開皇 」

開皇，主打馬來西亞進口自然樹熟榴蓮，可以享受關於榴蓮的多種吃法：盒裝的貓山王榴蓮果肉、袋裝蘇丹王榴蓮，還有榴蓮奶昔、榴蓮巴斯克…整個空間都能聞到濃郁的榴蓮香味。

005「 國際美妝集合店：BEAUTY LAB 」

在中英街裏買美妝，現在又多了一個新選擇。BEAUTY LAB雲集了赫蓮娜、LAMER、SKⅡ、雅詩蘭黛、蘭蔻、NARS等耳熟能詳的國際大牌美妝，並且護膚、彩妝、香水等產品應有盡有。

006「 全球潮流購物平台：GOAT夠特 」

全球潮流鞋類購物平台GOAT夠特，大中華區首店就開在橋頭街裏。店內整整齊齊的球鞋牆一下抓住行人的目光，彙集各大運動品牌的熱門款、限量版球鞋，時髦人士可以來購置新裝備了。

007「 香港海味老字號：樓上專賣店 」

樓上專賣店開進中英街，這下再也不用跑香港去購貨了。作為香港有名的海味乾貨集合店，不僅有冬蟲夏草、海蔘幹鮑等產品，也有堅果、果乾和各式零嘴，是吃貨們的快樂老家。

逛「新春大街」深港年貨市集開放

「萬事興龍」深港年貨市集，持續開放至2月8日，晚上也能逛。市集中港貨零食、年禮手信、日用好物、風味小吃等繽紛彙集，不少遊客都帶着滿當當的「戰利品」喜悦而歸。

夜市超好逛還滿滿打卡位 點圖放大看看：

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雖然沒有中英街裏的商店百貨那般種類齊全，但這兒的港貨零食、新年禮盒也不少。恆香餅家的傳統糕點、鴻福堂的草本飲品、罐裝曲奇、巧克力禮盒…不管是走親訪友還是自家囤貨都很合適。新年新氣象，不妨為家裏購置些龍年裝飾，紅火喜慶又寓意美好。除此之外還有國潮禮物、日用港貨等，品類不少，可以耐心逛逛。

市集中還有一些美食攤位，香味鑽進鼻腔，讓人忍不住買些小吃來解解饞癮。梭坤敬的港式魚丸、叻冰的水果冰、章魚小丸子都很受歡迎。

夜晚的市集也變了模樣，港風裝飾配上閃爍吸睛的霓虹燈，讓人彷彿置身香港街頭。許多遊客都捨不得離開，在街巷和市集閒逛，感受着中英街難得的夜景。人頭攢動間，熱鬧煙火和年味瀰漫。

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