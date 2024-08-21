有片｜遭挑釁後怒持菜刀追遊客！山東景區檢票員一時衝動即被炒魷
撰文：盛昀
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內媒《九派新聞》報道，有網民發影片稱，在山東九丈崖景區，一名遊客和檢票員發生衝突，檢票員不堪挑釁，於是拿起菜刀追趕遊客。景區20日回應指 ，該遊客因不了解檢票規定誤以為檢票人員故意刁難，雙方發生衝突，事後已將檢票員開除。
網傳影片顯示，在檢票口閘機附近，一名身穿藍色短袖襯衣的男子右手揮著一把菜刀，左手往前方指，並試圖往前走，另一名男子則從其身後把持刀男子緊緊抱住。
公開資料顯示，事發地點為九丈崖風景區，位於山東省煙台市，是長島國際度假區的著名景點之一。
因遊客挑釁起爭端 檢票員已開除
8月20日，山東長島景區發布情況說明，事發8月17日下午，一名遊客在九丈崖景區入園時，檢票員要求其按規定刷身份證入園，遊客因不了解檢票規定誤以為檢票人員故意刁難。
涉事遊客進入景區後又折返回檢票工作室外，繼續對檢票員進行言語挑釁。檢票員一時衝動，從工作室旁廚房內拿出菜刀衝出，被在場工作人員及時攔下，雙方未發生肢體衝突，無人受傷。後續該檢票員已被開除。
內地網民評論指雙方均有責任，有人認為再生氣也不能持刀追人：「山東拿刀追砍他人不違法嗎？」「說實話，衝動的人真的很危險」；不過也有人認為，涉事遊客應該尊重服務人員：「我覺得服務是禮貌但不是毫無尊嚴，尊重應該深入每個人心裏」「怎麼沒人說遊客的問題？又返回去爭吵難道沒問題麼」。
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