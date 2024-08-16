河北邯鄲銀行董事長在辦公室被人持刀捅死　網傳兇手為分行行長

河北邯鄲銀行的董事長鄭志瑛傳出遭人持刀捅死，內媒稍早已向官方證實此消息。網傳兇手是邯鄲銀行的一名分行行長，日前被開除。



警方通報僅簡短寫道，案件發生在8月15日上午11時，一名男子在叢台區的一間商辦大樓被人持刀捅傷，送醫搶救無效死亡。



河北邯鄲銀行的董事長鄭志瑛。（微博）

河北邯鄲銀行的董事長鄭志瑛。（微博）

警方表示，犯罪嫌疑人為54歲的宋姓男子，被公安機關當場控制，目前案件正在進一步偵辦中。

網絡傳言稱，宋姓男子為邯鄲銀行的一名分行行長，疑似退休前得知即將被開除，情緒失控下闖入董事長的辦公室犯案，但此消息尚未獲得證實。

網傳嫌犯是分行行長。（鳳凰財經）

據內媒4月報道，邯鄲銀行董事長鄭志瑛自2014年7月11日被原河北銀監局批覆核准邯鄲銀行董事長任職資格，至今已10年。

2019年鄭志瑛曾接受《中國經營報》採訪談中小銀行的風險問題，他回應稱，「中小銀行被妖魔化、污名化問題從來就沒有中斷過，從它誕生第一天開始。」

據他介紹，上世紀90年代亞洲金融危機的時候，市場就有聲音稱中國小銀行不行了。此後一旦社會上、經濟上有風吹草動，一些人同時想到的就是唱衰小銀行。

「2010年前後互聯網金融網絡支付逐漸盛行，又有人說起小銀行被顛覆的問題。但是，互聯網是幫著銀行辦事的，而不是顛覆銀行的。」鄭志瑛認為，互聯網海量的小額支付是幫助銀行的。如果這些小額支付挪到銀行體系，銀行就會崩潰。網絡支付相當於幫助銀行「跑個腿」，這是不可能顛覆銀行的。