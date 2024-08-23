2歲半女童失蹤10多日　全村翻遍仍無果　父感蹊蹺：公共監控損壞

山西運城芮城縣西陌鎮馬夭村董家莊2歲半女童失蹤超過10天，周五（22日），其父董先生向內媒表示自己內心無比煎熬，並透露女兒失蹤前獨自在院內玩耍，當時家人到院房後面採摘花椒，結果轉眼回來就發現人不見了，前後不到15分鐘。目前，親屬將搜尋範圍擴展至永濟、平陸和陜西潼關，期盼女童早日平安回家。



董先生介紹，女兒是獨生女，他與妻子平常在廣東打工，孩子斷奶以後就送回家由母親照顧，女兒平日就在縣城和祖母一起生活。

上周一（12日）中午，當時女童與祖母在家，在離開祖母視線之前，女童在院內坐地上一個人玩耍，但約15分鐘後，人就不見了，且院門被打開。

董先生表示，他們家只有一棵花椒樹，就在房後，而且靠路，「這個時間很短，從花椒樹上可以看到，根本就沒剪多少」。他又指，女兒喜歡自己看書，當天穿著拖鞋，走路都很小心，所以基本上幾分鐘根本走不遠。同日也沒有其他人到過他們家。

事主屋後的花椒樹。（上游新聞）

可是，由於屋子沒裝閉路電視，村內的公共閉路電視又正好壞掉，即使找到家有裝閉路電視的村民幫忙查看，女童仍完全沒影。平常在廣東的董先生又指，他很少回村，通常就過年回來一次，也沒有和誰有矛盾過節。他也排除女兒到親戚家的可能性，因他們的親戚住處基本上都相距很遠。

事發超過10天，董先生表示，村內能找的都找過遍，公安亦到所有住戶家翻了至少3遍，包括閒置的老宅祖屋、羊圈，甚至空著的舊窯洞都看過，廁所、水渠等地全都抽乾，還是沒有發現女兒的線索。

2歲半女童蹊蹺失蹤。（上游新聞）

「我們現在都不能確定我閨女是怎麽失蹤的。我們無憑無據，也不能去懷疑任何一個人」，對於孩子失蹤原因，董先生感覺事情非常蹊蹺，懷疑過是有人抱走，但直言無從查起，也只能猜測，因為一點真憑實據都沒有。他又指，他們家離開主幹道還有幾十米遠，村子比較偏僻，平常也很少有車來。

在這情況下，他們只能擴大搜尋的範圍，芮城縣公安局亦發布了懸賞通報，對提供有效尋人線索者獎勵5萬元人民幣，直接找到人的獎勵10萬元。目前，當地已成立工作專班，組織公安、消防、鎮村幹部、專業救援隊、周邊村民等各方力量，採取走訪排查、調取公共視頻、運用熱成像無人機等方式進行全方位搜尋，公安機關已立案開展偵查。

尋人啟事。（上游新聞）

由於孫女是從自己手中走丟，董先生52歲的母親更是精神壓力非常大，每天都在為找人奔波。

而董先生在尋人啟事中表示，「撿到或者抱錯孩子的朋友請把孩子安全放在路邊，家人抱回，此事不再追究。對提供線索直接找到孩子的，家人願出重金20萬元酬謝。」