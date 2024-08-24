男童偷窺女廁敗露　家長竟對受害者語出驚人：又沒摸著妳怎麽了？

河南一名網友爆料指，周四（22日）晚，其女朋友在寶豐縣萬象天街一火鍋店的女廁遭到一名男童偷窺，於是他找男孩母親理論，希望對方好好教育兒子，詎料該母親在證據確鑿下不但毫無悔意，反而語出驚人：「我孩子又沒有摸著碰著妳，看看妳怎麽了？」



男孩在廁所洗手台附近鬼鬼祟徘徊。（影片截圖）

閉路電視顯示，該名年約10歲的男孩在廁所洗手台附近徘徊，之後女事主進入廁所，男孩先是在門外俯身向內觀察，之後更跟了進去，在廁格隔板下俯身偷窺，結果被發現後立即逃離。

爆料者楊先生表示，女事主是他的女友，在進入廁所前，女友就發現了男孩行為反常，於是提高防範意識，最後在聽見有人進來後，拍到了這名男孩俯身低頭偷窺自己的一幕，並嚇得當場大叫。

女事主之後進入廁所。（影片截圖）

不久後，男童尾隨進入女廁。（影片截圖）

一開始，楊先生並沒有生氣，認為對方畢竟是個孩子，提醒一下家長，讓對方教育一下就行。萬萬未想到的是，男孩母親態度蠻橫，大聲嚷著「孩子還小」等；男孩亦當著大家的面撒謊，稱自己的玩具丟在了廁所，所以他才會進去，而俯身是為了找玩具。

之後，楊先生拿出證據，希望令男孩母親心服口服，結果對方反應令人窄舌，竟破口大罵道：「我孩子又沒有摸著碰著妳，看看妳怎麽了？」

女事主拍到了這名男孩俯身低頭偷窺自己的證據。（影片截圖）

楊先生表示，因為孩子還小，他當時並沒有報警，也不想佔用公共資源，但這件事還是令他非常生氣和震驚，因此公開，把這位家長奇葩的處理方式曝光，同時亦籍此提醒女士在公共場合一定要做好私隱防護。