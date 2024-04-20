男子女廁內趴地上偷窺　從門下縫隙探頭而出　女子用這方法制止

海南海口一名女子日前（18）日在一處公廁內上廁所時，突然從門下方的縫隙看到一雙帶著黃色手套的手撐在地面，緊接著就是一顆頭緩緩探出，一雙眼睛還直勾勾的盯著正在如廁的女子，整個過程都被這名事先查覺有異樣的女子用手機拍了下來。



《大皖新聞》報導，4月19日，海口市公安局秀英分局海秀派出所一名工作人員回應稱，事發時間為4月18日，目前涉事人員已被警方控制。

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被偷窺的女子拍下的影片顯示，這名身穿橘色衣服、戴著手套的男子突然趴在地上，隨後便是把頭伸到縫隙中偷看，這時，有所防備的女子邊拍攝邊告訴這名偷窺男說，「看到沒有，我拍到你了。」

被偷拍的女子事後表示，事發地點位於海口市秀英區金福路一間公廁內，「一開始怕到不敢出去，在廁所裡面待了差不多二十分鐘，等警察來了，我才敢出去。」

被偷拍女子強調，一開始還心存善念，跟他說以後不能這樣了，「當我看到他還在那笑說，只是搞衛生而已，便決定了這種人不能和解，其實不想發這個視頻（影片），可看到男子還是不悔改的樣子，還是決定將畫面發出，給眾人知道。」

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