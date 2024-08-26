神秘女子擁87套長沙房產被法拍　網驚貧窮限制想像：衣服都沒87套

內地網絡上熱傳一名神秘女子李梅在長沙的87套房產被法院查封並掛網拍賣，這一消息迅速引發廣泛關注。更令人驚訝的是，該女子在合肥還擁有90套房產，累計名下房產達到177套，這背後隱藏的驚人身分也逐漸曝光。



綜合《極目新聞》、《瀟湘晨報》等內媒報道，這批位於長沙的87套房屋被掛在京東司法拍賣平台，並將於9月29日正式開拍。這些房產分布於5個屋苑，包括半山壹號吉聯苑的20套毛坯房、輝煌國際城的15套毛坯房、富興嘉城的30套房（部分帶裝修出租）、才子嘉都的7套毛坯房和中航城的15套毛坯房。

女子長沙87套房被法院拍賣。（極目新聞）

根據公開的執行裁定書，這些房產的所有人為李某，實際上是合肥的李梅。今年3月，網絡上已有消息透露李梅名下的長沙87套房產被查封，引發輿論熱議。這些房產被查封的原因，與她涉及的非法吸收公眾存款罪有關。

合肥警方早在2018年便已通報，李梅及其合作夥伴凌正涉及非法集資案件，兩人在合肥和長沙的房產分別被查封。合肥警方的通報指出，這兩人是「合肥炒房團」的主要炒家，李梅名下的房產數量之多令人震驚。

相關話題衝上熱搜後，不少網民直呼「震驚」：「貧窮限制了我的想像」、「我衣服都沒87套」、「有的人一套房都沒有，有的人87套……」。

根據天眼查資料，凌正是大志投資集團有限公司的法定代表人及最大股東，而李梅則在多家公司中與凌正合作，並持有安徽大志房地產開發有限公司80%的股份。合肥市中級人民法院今年2月發布公告，針對凌正及李梅等人的「大志案」資金進行首次發放，這一案件背後牽涉的資金規模和影響深遠。