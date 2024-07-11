深圳房地產｜洪濤集團董事長別墅遭法拍　每平方50萬破銀主盤記錄

近日，深圳一法院拍賣別墅以每平方單價破50萬（人民幣，下同），共2.32億成交，創下銀主盤總價及單價新高。



7月10日，「阿里拍賣」平台顯示，位於深圳市南山區華僑城純水岸（十一期）的一棟別墅銀主盤以2.32億元的價格成交，刷新了深圳單套法拍房的成交記錄。該懂別墅的建築面積463.91平方米，折合成交單價每平方米超過50萬元。

深圳南山華僑城一棟別墅以2.32億高價拍賣成交。（阿里拍賣）

阿里拍賣平台顯示，該別墅共計3層，性質為商品房。雖僅有2名買家參與報名，但吸引超過3.9萬次圍觀。起拍價為2億元，最終經過33輪競價後，以2.32億元成交。

深圳中原發布的數據顯示，深圳銀主盤市場出現上億元的房子並不少見，但這次打破過去紀錄。不動產登記信息查詢結果顯示，該棟別墅於2013年11月以1.1億元的價格購入，11年間增值了1.22億元。

此外，該房產亦曾進行過多次抵押，且抵押權人均為深圳市高時小額貸款有限公司，累計抵押金額超2億元。

洪濤集團董事長妻子被法拍的房產。

產權所屬深圳洪濤集團董事長妻子

廣東省深圳市南山區人民法院執行裁定書顯示，申請執行人深圳市高時小額貸款有限公司與被執行人深圳市弘豐盛世商貿有限公司、陳遠芬公證債權文書執行一案，深圳市公證處（2022）深證字第 125550 號法律文書已經發生法律效力。由於被執行人沒有履行生效法律文書確定的內容，申請執行人向本院申請強制執行，請求被執行人向其償付人民幣3000萬元及利息，並加倍支付遲延履行期間的債務利息，本院依法立案執行，並裁定拍賣、變賣被執行人陳遠芬名下位於深圳市南山區華僑城純水岸（十一期）T106 房【權屬證號：4000578533】。

此次拍賣的權利人為陳遠芬，即為深圳洪濤集團股份有限公司董事長劉年新的妻子。

陳遠芬為洪濤集團董事長妻子。

同時，查封登記顯示，查封被執行人為「深圳市榮麟投資有限公司和陳遠芬」。根據「＊ST洪濤」發布的2023年財報數據，陳遠芬為劉年新的配偶，兩者為一致行動人。深圳市榮麟投資有限公司為「＊ST洪濤」實際控制人親屬控制公司。

洪濤集團董事長：銀行授信貸款無法續借 家財散盡保洪濤

值得一提的是，6月18日，劉年新曾因一份「我已散盡家財保洪濤」的公開信將洪濤集團推到了聚光燈前。

洪濤集團董事長劉年新。（網絡資源圖）

劉年新在公開信中稱：「近年來，由於經濟下行壓力及行業周期影響，房地產企業頻頻爆雷，加之前幾年疫情影響公司工程進度，並且建築裝飾行業普遍存在項目前期墊付資金的情況，公司應收賬款回款緩慢，導致公司出現資金緊張的情況。與此同時，銀行對房地產及建築裝飾行業採取收緊授信政策，部份到期銀行授信及貸款無法續借，甚至出現要求提前歸還貸款的情況。近五年，金融機構對洪濤抽壓斷貸10余億元，進一步惡化了公司的現金流，致使公司的現金流難以維持正常業務經營。」

劉年新亦提到，其與家人已為公司多次提供財務資助5億元左右，提供了超過10余億元的擔保。而大部份資助資金是來自於股票質押及房產抵押。「為洪濤，我已瀕臨傾家蕩產。除此之外，我還向親朋好友借款，將自己的房子和孩子的房產抵押、變賣換來資金，全部投入到洪濤的經營。作為公司的大股東，個人經濟最困難的時候，我也從未減持個人持有的公司股份，洪濤就像我自己的親生孩子，我已散盡家財保洪濤。」

不過，洪濤集團最終並未擺脫退市的命運。

洪濤曾擁有「光輝歲月」：承接奧運會、人民大會堂設計施工

根據「＊ST洪濤」發布的公告，其已於2024年7月2日收到深圳證券交易所下發的股票終止上市事先告知書。「＊ST洪濤」股票在2024年5月31日至2024年6月28日期間，連續二十個交易日的每日收盤價均低於1元，根據規定，深交所擬決定終止「＊ST洪濤」股票的上市交易。

洪濤集團董事長劉年新。（網絡資源圖）

雖然難逃退市命運，但「＊ST洪濤」也曾有過自己的「光輝歲月」。公開信息顯示，洪濤集團成立於1985年，2009年12月A股上市，主業為高端公共裝飾，主要承接劇院會場、圖書館、酒店、寫字樓、醫院、體育場館等公共裝飾工程的設計及施工。

其官網文章中，該公司曾承接奧運會、大運會、世博會等場館，人民大會堂等宴會廳，上海大劇院、廣州歌劇院等國內劇院，以及華為、阿里巴巴、騰訊等企業辦公大樓的建築裝飾工程，被業界稱為「大堂王」、「大劇院專業戶」。

上市後，洪濤集團每年的歸母凈利潤大致在1億元～3億元之間。直到2018年，洪濤集團歸母凈利潤虧損4億元。2019年短暫盈利後，2020年至2023年，洪濤集團連續4年虧損，最高虧損14億元。