機艙狂食電子煙　致上海飛首爾延誤2小時　25歲女遭警方帶走行拘

8月25日，有網民在小紅書發帖稱，從上海飛首爾的航班上，有乘客不聽勸阻抽電子煙，導致航班延誤2個小時。機艙工作人員報警後，該乘客被警方帶走，依法處以行政拘留。



網民發帖稱有乘客在飛機上吸煙，「乘務員提醒了兩次，飛機都在跑道上準備起飛了，又掉頭折回」，最終報警處理。

有網民在小紅書發帖稱，從上海飛首爾的航班，因有乘客不聽勸阻使用電子煙導致航班延誤。（澎湃新聞）

據澎湃新聞報道，春秋航空確認事件表示，8月25日一架從上海出發的航班上，一名旅客不聽乘務組勸阻，在客艙內吸電子煙。乘務組隨即向警方報警，該名旅客被警方帶下飛機。

知情人士稱，涉事航班號為9C8559，8月25日從上海浦東飛往首爾仁川。內地航班查詢App「飛常準」顯示，8月25日，9C8559上海浦東飛往首爾仁川，計劃12:50起飛，實際14:32起飛。延誤近2個小時。

春秋航空。（視覺中國）

26日下午，上海機場警方通報表示，8月25日13時15分許，一旅客在航班起飛滑行過程中吸電子煙。經查，25歲的女乘客陳某某，上機後欲吸電子煙被乘務員口頭提醒並制止，後在飛機滑行過程中再次吸電子煙，機組人員遂報警。陳某某的行為導致該航班延誤近2小時。目前，陳某某因擾亂公共交通工具上的秩序，已被警方依法處以行政拘留。

飛機、高鐵禁止吸煙及使用電子煙

對於飛機不能吸煙的規定，據「中國民航網」微信公眾號公告，除吸煙會危害乘客的健康外，飛機客艙內裝有煙霧警報系統，吸煙時（包括電子煙）產生的煙霧會造成系統報警，影響飛機正常飛行。最重要的是，在機艙吸煙易發生火災，嚴重危害飛行安全。

飛機機艙、高鐵內都禁止吸煙，使用電子煙。（北京鐵路）

在機艙內，電子煙也被禁止使用。因電子煙使用鋰電池，存在電池爆炸、煙液滲漏等安全風險，一旦發生電子產品自燃起火等情況，將極大威脅飛行安全。《中國民用航空局公安局關於維護民用航空秩序保障航空運輸安全的通告》中相關規定明確表示，「吸煙（含電子煙）」為航空器內禁止的行為之一。

目前電子煙不僅不能在飛機上使用，高鐵也對電子煙進行管制。電子煙煙霧有可能觸發高鐵上的煙霧傳感器自動報警，導致列車減速、甚至緊急停車等，影響列車正常運行。