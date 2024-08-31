廣東5歲童患流感後抽搐昏迷　確診急性腦病　醫生：傷殘率極高

廣東佛山一名5歲小童患流感後，反覆發燒更抽搐昏迷，被緊急送院檢查後確診急性壞死性腦病，醫生表示該病傷殘率極高。



5歲小童患流感後確診急性壞死性腦病。（網上圖片）

綜合內媒報道，今年5歲的小康日前出現不明原因的發熱、腹瀉、咳嗽，自行服藥後病情出現反覆，隨即被送至醫院兒童重症醫學科。

醫生表示，小康到醫院後出現抽搐很快陷入昏迷，病情發展非常迅速。在急查病原學後，提示其為甲型流感病毒，而小康的頭顱MRI檢查結果提示，其雙側丘腦、雙側小腦半球及小腦蚓部異常。經綜合研判後，考慮是急性壞死性腦病。

據悉，急性壞死性腦病是兒童的危重症，喜歡攻擊人體中樞神經系統，病情兇險，死亡率30%至50%、傷殘率極高。於是，醫生為小康進行了「血漿置換術」又經過半個月綜合治療，小康的各種炎症指標已顯著下降，目前已順利出院。

5歲小童患流感後確診急性壞死性腦病。（網上圖片）

5歲小童患流感後確診急性壞死性腦病。（網上圖片）

至於小康的病情為何會發展得這麽急促？醫生表示，急性壞死性腦病，一般是由病毒感染引起的，多數都是甲型的流感病毒，還有皰疹病毒或者腸道病毒。

急性壞死性腦病是一種少見、快速進展、危及生命的感染相關性急性腦病，首發症狀常為高熱或超高熱，突出表現為高熱後迅速出現驚厥發作和昏迷，驚厥發作多出現在發熱後24-72小時，部分甚至在發熱後24小時內意識障礙，多在首次驚厥發作後即出現嚴重者隨病情進展，可很快發生嚴重顱高壓、腦疝，進而出現腦功能衰竭甚至腦死亡。