逼爆！傳潮州中學竟160學生住一間宿舍　校方：實際只住80人

廣東潮州市一間中學近日被網民指出校內宿舍竟住了160名學生，甚至有人看到後有退學的衝動。周五（30日），校方工作人員回應稱，這間宿舍是用於解決走讀生的午休難題，實際能供80名學生同住。



網傳影像顯示，整間宿舍都擺滿了上下鋪的鐵架床，屋內有不少學生和家長。揭發事件的網民配文寫道：「送新高一妹妹上學，看到160人的大宿舍，有點想退學的衝動。」

事發學校為潮州市金山實驗中學。（網上圖片）

整間宿舍都擺滿了上下鋪的鐵架床。（網上圖片）

事發學校為潮州市金山實驗中學，相關部門已表示，將聯繫該校工作人員對此事作出回應。及後，該校工作人員稱，有關片段本來是由該校一位初一學生的家長發出，之後家長刪除了，但片段還是被其他網民轉發。他又指，所謂「160人住一間宿舍」並不屬實，實際上，這間宿舍只有80名學生入住。

該工作人員續解釋，該校宿舍分為內宿宿舍和午休宿舍，前者供寄宿生入住，按照標準要求，為8人一間，內設洗手間。後者則供走讀生午休，部分8人間的午休宿舍優先讓初三學生入住。學校共有1700多名學生，其中走讀生有1400多名，為解決走讀生的午睡難題，保證每名學生都有一張床位，學校利用有限的空間，將原來的配套功能室改造成午休宿舍，宿舍內裝有空調，免費提供給走讀生使用。

他又強調，這種午休宿舍有6間，消防設施過關，在每天中午12點50分到下午1點45分的午休時間，會有3名工作人員值班，保障學生的安全。