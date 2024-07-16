學生小紅書揭廣東「華僑最高學府」地獄級宿舍　髒亂如恐怖片現場

近日，廣東省知名高校暨南大學被揭宿舍條件極度惡劣，有學生表示「根本沒法住」，並曬出多張照片，稱「在此居住比坐牢還恐怖」，照片中景象令網友驚呼震撼。



學生指已達「沒辦法住的程度」 進去的人都會生病

近日，大陸廣東省知名高校暨南大學被揭宿舍條件極度惡劣，有學生表示「根本沒法住」，並曬出多張照片，稱「在此居住比坐牢還恐怖」，照片中景象令網友驚呼震撼。（小紅書）

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小紅書用戶Rainbow Corolla近日發長文控訴暨南大學真如苑9棟「非常噁心，是根本沒有辦法住的程度，住進去的人都會生病」。

她細數該校宿舍多個缺點，包括坪數極小、光線陰暗、衛生極差、火災隱患等問題，並直指學校行政效率低下、毫無人道主義關懷，還故意隱瞞住宿條件，令不知情的學生大呼上當。

這一貼文引發網友關注，有曾經和正在就讀的該校學生表示情況屬實，並分享相關內容，稱：

在此居住比坐牢還恐怖。

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有在校生留言稱：「昨天請師傅來安裝空調（冷氣機）和洗衣機的時候，幾個師傅都一直罵說沒見過哪個學校有這麼破爛的住宿環境，如果是自己的孩子進來住肯定得心痛死！」

已畢業的學生亦紛紛留言證實：

「當年住的就是這，後來被馬桶裡爬出來的老鼠嚇暈了。」

「當時也是被宿舍環境震驚了……沒想到這麼多年過去了，沒有翻新還更破舊了，支持維權！」



目前，該貼文已有1.3萬按讚，超過1000則收藏，4600多則留言。

據小紅書「暨南大學」相關話題，已有多名學生就學校宿舍條件惡劣發文控訴。有研究生自稱其兩年學費高達7萬元人民幣，但「喜提黴菌豪華擁擠套房，享受10年陳垢廁所，宿舍瀰漫著剛刷牆甲醛的清香」。

據公開資料，暨南大學創辦於1906年，位於大陸廣東省的「雙一流」公立大學，於廣州、珠海、深圳三地共設有5個校區，高考錄取分數線長期穩居廣東省高校前三甲，素有「華僑最高學府」的美譽，以「面向海外，面向港澳台」為辦學特色，來自港澳台、華僑及外國留學的學生人數一直穩居大陸高校前列。

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