內地特訓學校學生親筆信揭被虐待：吃餿掉的饅頭，被關小黑屋毆打

8月16日，湖南省岳陽市湘陰縣袁家鋪鎮沙湖村，19歲的張恩旭被當地警察從「聖博學校」（湘陰縣聖博青少年心理成長培訓學校）中救出。與此同時，他在校內撰寫的數封親筆信在網路上流傳開來。



信中透露，在他進入「聖博學校」的一個月裡，曾遭遇數不清的「大大小小的毆打」，全身上下多處損傷。他指出，特訓學校的教官不只會把他們關進小黑屋毆打，更曾將學員拖進浴室進行「高山流水」懲罰——「找個水龍頭強制往嘴裡灌水，灌了之後讓你吐，吐完之後繼續灌」。此外，更有一連串的體罰和虐待方式。學院提供的餐食更是惡劣，有餿掉的饅頭和發霉的米飯，裡面的學員受盡各種層面的折磨。



19歲的張恩旭被當地警察從「聖博學校」（湘陰縣聖博青少年心理成長培訓學校）中救出。與此同時，他在校內撰寫的數封親筆信在網路上流傳開來。（南風窗）

19歲的張恩旭被當地警察從「聖博學校」（湘陰縣聖博青少年心理成長培訓學校）中救出。他公開在培訓學校的一日行程。（南風窗）

據介紹，這所學校提供所謂的特訓教育，是一種針對有不良行為習慣等問題的青少年，通過行為矯正、心理輔導、文化教育等內容，以封閉式管理、軍事化訓練及個性化教育等方式，幫助他們糾正問題、提升素質的特殊教育訓練。

學生不堪虐待更寫下遺囑。（南風窗）

2017年，豫章書院被曝出存在嚴重體罰、囚禁和暴力訓練等問題。在張恩旭等人的講述中，聖博學校及相關特訓學校，是和「豫章書院」類似的存在。不少未成年人，甚至是成年人被「困」於此，遭受嚴重體罰和暴力訓練。而這些人目前仍不見行蹤。

因為「跨性別」特質被父母騙上車 學費7萬6

7月13日那天是張恩旭外婆的忌日，上午約8時，他隨父母出門掃墓。剛走到家樓下，迎面撞上三人，均穿墨綠色T恤和短褲。對方假稱警察，以其個人資訊洩漏涉及詐騙為由，讓他到湖南配合調查。

聖博學校航拍圖。（南風窗）

張恩旭要求對方出示證件無果。張恩旭試圖從包裡掏出手機，「還沒有將手機從包裡拿出來，（包）就被他們搶走了」。張恩之後被強行拖曳上車。在他的記憶中，父母在一旁「沒有任何的作為，整個過程也沒有說任何的話」。

據張恩旭表示，父母崇尚棍棒教育，早前因「跨性別」及精神壓力而遭受父母的指責，曾被多次被軟禁在家，並多次遭受家庭暴力。去年8月，他在北京回龍觀醫院診斷易性症、抑鬱、焦慮，存在輕生念頭。

張恩旭回憶，被強行帶進聖博學校的第一天，因反抗，他被幾位教官帶至小黑屋「打到吐血」。右耳遭受重擊，痛感持續了兩三天。後來8月20日的檢測報告顯示，他的右耳聽力減弱，至今仍未恢復正常聽力。

許多聖博學校的學員都是被騙進學校的。（南風窗）

後來，張恩旭從父親口中得知，家人曾和學校簽過合同，並交了7萬6000元學費，打算將其送進學校一年。而這份合同並未經他手。

多位受訪者稱自己在不知情的情況下被「騙」進學校。其中，不少人和張恩旭一樣是成年人。例如今年25歲的文濤，他在張恩旭到來的前一個月離開。

知名大學碩士生 被家人「騙進」特訓學校

進入聖博學校前，文濤是某知名大學碩士生。讀研期間，他患抑鬱並產生輕生念頭，於今年初休學回國。回國後，文濤與家人產生矛盾，兩度吞藥自殺。今年3月1日，家人將他騙上聖博學校教官的車。文濤認為，家人受到校方欺騙，不清楚學校的真實情況。

在校待了三個月後，他因表現不錯，加上身體不適獲得了一次家長探訪的機會。期間，他用方言和父母講述自己在校內遭受毆打，父母表現得很著急。

「校長根據學生實際情況，表現乖的話會允許家長來見學生。家長原則上不能參觀學校內部，只在會客室、校長室見面。」文濤說，學校也會提前通知教官注意點，「注意點就是不要在公開場合打學生之類。」探訪過程中，還有教官在聊天室外監視學生的一舉一動。

在這裡，「不聽話」就會挨打。而暴力發生的場所不只小黑屋，也暴露在陽光之下，在所有學員面前。

聖博學校夜晚航拍圖。（南風窗）

體罰＋毆打是家常便飯 學員每天吃發霉食物

多位受訪學員介紹，烈日下，一行人進行體能訓練。站軍姿、跑步、深蹲、伏地挺身、吊單槓、負重跑......幾乎每天都是高強度的體能訓練。時而還會有體罰，在無遮蔽的空地上跑上數十圈。「每天都有學員撐不住，或中暑暈過去。」張恩旭說。

撐不住的學員會挨打，「打起來繼續訓練」。昏迷者則「扔在旁邊，得不到治療和照顧」。反抗的人會遭受更暴力的懲罰，工具包括木棒、鐵棒、鐵衣架等。這些讓學員痛苦不堪的經歷，卻是一些教官口中的「遊戲」。

訓練期間有短暫的用餐時間。張恩旭回憶，早餐是不新鮮甚至餿臭的饅頭，粥稀得找不到幾粒米。午飯和晚飯則可能是黴了的米飯，臭了的豆干，和沾有明顯泥土味的青菜，時而「還會有教官們吃剩下的食物」。偶爾給家長拍攝用餐視訊時，會提供肉，屬於加餐。「但都是那種很差的速凍肉，甚至是臭的。」

聖博學校長期體罰學生。（南風窗）

疲憊過後，睡眠時間又被擠佔。張恩旭的宿舍在一個窄小的空間裡，五個上下鋪，住9個學員和1個教官。午休時間不全由自己掌控，教官時而會「在寢室體罰，或打我們」。

「凌晨2點到4點，或凌晨4點到6點」，學員輪流值夜班，「這個期間不能睡覺，只能站在走廊巡邏，不定時會有教官查崗」。深夜熟睡時，又可能突然來個緊急集合，把人叫到樓下站著或加練。

吃不飽、睡不好，有人嘗試逃跑。文濤看過想要逃跑的人。那位剛來沒幾天的新生，一直在跟人商議如何逃跑，並把希望放在了學校大門。

有天站軍姿時，學校的大鐵門開了，他趁機跑了出去。兩位教官見狀追上。大概過了20分鐘，他就被抓了回來。他被扔在地上。雙手任由教官指使的兩人拽住，背部貼在水泥地上，被拖著跑了三四圈。「拖地的部位皮開肉綻，衣服也破了。」文濤說。

之後，那人又被教官拖進浴室進行「高山流水」懲罰——「找個水龍頭強制往嘴裡灌水，灌了之後讓你吐，吐完之後繼續灌」。接下來一週的時間，這人「基本上每天都在受罰」。

學生同樣被納入學校體系之內。學校會賦予部分學生特權，如有能力又表現聽話的學生，會被「提拔」成為班長或助教，意味著更高的地位和權力。

文濤說，有人已經在學校待了兩年，被提拔為助教，「在裡面過得生活比較舒適，有煙抽、有手機用，也不用訓練，只要帶領我們訓練就好了。」

聖博學校空拍圖。（網絡圖片）

當時林申被提拔為班長。在文濤眼裡，林申「人沒有任何問題」，情商高，人際交往能力強，能獲得教官信任，「一個月就當上了班長」，幫助教官管理班級事務。

林申認為這同樣得益於自己的大學生身份和較好的身體素質。他介紹，班長「在學生群體裡有一定特權和好處」，能管理學生，有機會被帶出學校「透透氣」。同時，班長身份能避免被其他學生欺負，校內「學生之間的互相欺壓是很嚴重的」。

但班長職位低於助教，得伺候教官，跑腿拿各種東西。他還需完成學校安排的活，如在辦公室整理檔案、列印資料等偏「文化」屬性的工作。另有被賦予「暴力」特權的學生。學校會指使這些老生打新生，讓學生們成為暴力的一環。

張恩旭記不清自己到底經歷過多少次暴力。他記得其中一次，他寫的求救信被發現，他被拖進小黑屋綁在椅子上毆打。臉被扇得火辣辣的疼，沒等他緩過來，又是一頓拳打腳踢。教官語氣凶狠，威脅說再敢寫求救信，就把他的手打斷。

他不服，仍在偷偷寫。進入學校的第二天起，他就嘗試用筆紙記錄下自身遭遇和學校情況。暗地裡，他拉攏更多可信任的學員聯名寫舉報信，嘗試保留證據。

8月13日，另一位學員到期「畢業」，張恩旭將信託付於他。對方偷偷把信件帶出學校，並交給張恩旭的朋友王宇航等人。之後，這些信件被發佈在網上。

8月16日約凌晨三點，張恩旭隨警察及幾位教官離開學校。據王宇航提供的通話錄音，一名自稱來自岳陽市湘陰縣公安局的人告訴王宇航，張恩旭已被帶到公安機關瞭解情況，且「看到了微博相關的東西」。

張恩旭回憶，他出校後錄口供，去醫院檢查，再坐上前往安徽的車。一直到17日下午，張恩旭回到家，後和王宇航一行人匯合。張恩旭成功獲救。

19歲的張恩旭被當地警察從「聖博學校」（湘陰縣聖博青少年心理成長培訓學校）中救出。與此同時，他在校內撰寫的數封親筆信在網路上流傳開來。（南風窗）

涉事學校已被吊銷許可證

2024年8月29日，湘陰縣教育局發布公告稱，因湘陰縣聖博青少年心理成長培訓學校經營範圍不符合規定，超標準超時段收取培訓費、培訓學生存在寄宿行為，決定吊銷其民辦教育培訓機構辦學許可證，不得以原註冊機構名義從事任何辦學活動。

聖博教育學校

8月30日，湘陰縣教育局一工作人員向南風窗記者表示，湘陰縣政府已成立專案組進行調查，具體情況不清楚。

特訓學校不斷「換名再出現」

8月24日，內媒走訪湘陰縣聖博青少年心理成長培訓學校發現，該校區教官、學員已全部離開，僅有少量人員留守。據張恩旭回憶，此前的校內百來號人中，不乏來自11公里外的「湘陰縣中山職業技術學校」（下文稱「中山職校」）「飛騰學校」等校的學員。

南聖博特訓教育集團和中山職校聯合招生，不斷轉移學生。（南風窗）

中山職校曾於2023年3月20日被指存在「毆打辱罵虐待學生問題」。當時，湖南省湘陰縣委網信辦向媒體回覆，湘學教育集團2022年4月已停止與中山職業技術學校的合作辦學，對於網友反映的湖南聖博特訓教育集團與中山職校聯合招生的問題，正在進一步深入調查。

多位受訪者提到，聖博特訓教育集團、聖博（慧騰）學校、飛騰學校、中山職校等「有非常密切的交流」，並指出湘陰縣當地多所特訓學校之間存在輸送學生的情況。

林申在飛騰學校待了近10天。當時，他多次隨教官去附近約1公里外的中山職校取食材。在多位受訪者口中，中山職校被稱為「總部」。

多位受訪者提到，聖博特訓教育集團、聖博（慧騰）學校、飛騰學校、中山職校等「有非常密切的交流」，並指出湘陰縣當地多所特訓學校之間存在輸送學生的情況。圖為慧騰學校的學習本。（微博）

2022年11月，蔡荷被家長送進中山職校。蔡荷的姐姐回憶，弟弟當時非常叛逆，經常逃學，偷家裡的錢，去酒吧，三更半夜翻窗出門。家裡擔心他沒有正經愛好工作，長大後變成地痞流氓。蔡荷的家人急於給他安排學校去上學，瞭解到中山職校後，把他送過去了。

2023年6月12日離校前，蔡荷稱，曾多次被轉移到別的校區。學校對內稱有人到校考察情況，便讓學生轉移去「慧騰（聖博）」或「湘鄉」等校區。每次轉移都會儘可能將校內的生活痕跡清空，「連衣架都會拿走」。他們被送到不同的校區，考察結束再被接回去，或是在其他校區待一陣。

企查查顯示，目前中山職校的法人為李某，該名字在被送到特訓學校的這些受訪者口中多次提及，其名下的「英高特」學校曾多次爆出醜聞。

這些年來，李某名下有許多學校。不少機構比如湘陰縣英高特勵志培訓學校、湘陰縣感恩勵志輔導中心、湘陰藍圖教育（曾用名為「湘陰縣嶺北勵志教育學校」）等，均為註銷狀態。

李志曾擔任法人代表的「湖南心勵特訓教育管理集團有限公司」。（網絡圖片）

他曾擔任法人代表的「湖南心勵特訓教育管理集團有限公司」（現法人鄧某春）和「湖南英高特勵志教育諮詢有限公司」（現法人陳某旭）仍然存續。這些機構名字差別細微，很多屬於同一批合作者。