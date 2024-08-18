成都特訓學校被曝毆打學生　逼吃餿水饅頭、高溫下背｢鐵書包｣跑圈

近日，有網友舉報四川新巴蜀特訓營學校職員冒充民警、毆打學生。據内媒《上游新聞》報道，有多名曾在該機構特訓過的學員表示，被迫吃餿水饅頭、有學生甚至被打得頭破血流送進醫院。目前警方、教育局等多部門已介入調查。



網民指自己調查學校遭毆打。（影片截圖）

網友臥底調查自稱遭學校教官毆打

近日，一位網友發布影片曝光稱，自己實地調查了四川成都新巴蜀特訓學校，結果該校工作人員冒充民警將其接到學校，還遭到學校教官毆打。該網友附上了腿部有傷痕的影片，且稱該校多名其他學員也遭到毆打和嚴重體罰。

網民稱該校職員冒充民警將其接到學校。（影片截圖）

網民指自己調查學校遭毆打。（影片截圖）

該校2024年發布的公眾號文章顯示，學校針對早戀、沉迷遊戲、厭學、叛逆、懶惰、親情淡漠、離家出走、自控能力差等不良習慣的人進行心理輔導、軍事訓練、感恩教育、行為習慣矯正、思想教育等。根據訓練時間收費標準不等，半年29800元人民幣、一年45800元人民幣，並承諾無打罵、變相體罰學生。

逼學生吃餿水饅頭 背「鐵書包」繞操場跑圈

據《上游新聞》報道，有學員指，在這所學校，任何試圖反抗的行為都不被允許的，輕則扇耳光、掐脖子、拳打腳踢、罰站，重則背「鐵書包」繞操場跑圈，做體能訓練直到累倒為止。學員小甲（化名，下同）介紹，「鐵書包」就是將被褥打包再往裏面塞幾個鉛球。

學員小乙稱，今年3月，有一名學員因為不好好曡被子，被教官拉去操場跑操。「當時下午接近30度的溫度，教官讓他裹著兩床被子，身上背了十條槍械模型，差不多五六十斤重，在操場一直跑。」

新巴蜀特訓營校長羅某娟發給家長的介紹，明確承諾「保證不打罵孩子」。 （上游新聞：受訪者供圖）

學員小丙表示，他曾親眼看到一名教官毆打一名學員，「教練左手抓著他的衣領，右手朝他肚子上猛錘了三拳，那個學員痛得跪在了地上，教練又踹了他一腳，他想還手，結果教官又一拳把他打倒在地上起不來了。」

有兩位學員表示，他們曾被迫吃下餿水饅頭。15歲學員小丁（化名）表示，有天他因為未在規定時間內吃完早餐，教練將其吃剩下的半個饅頭扔進餿水桶並逼迫他吃下。「必須吃，不然他就讓我叼着饅頭在操場上爬。」另一名14歲女生也因為未在5分鐘內吃完早餐被迫吃下餿水饅頭。「餿水就是他們吃剩下的飯菜，裏面還有教官扔的煙頭。」

一人犯錯全體受罰

「逃跑是不可能的。」小丁告訴記者，他曾和室友開玩笑稱想要逃出這所學校，結果被教官聽到。「四個人包括一名『知情不報者』，被教官打了一個小時。大冷天讓我們穿着短褲站著，打盆水把我們的頭按在水裏。」小丙稱，這次他眼角被打出血，但校方在給家長發影片時要求他說是自己不小心磕的。

學員稱這個傷痕是被教官強制體罰時拖行摩擦地面導致的。（上游新聞：受訪者供圖）

多位學員都提到，今年5月，曾有一名陳姓同學因為舉報其他學員抽煙而被毆打。小丙稱，教官來後阻止了毆打。「我出來看到陳某扶著腦袋，滿地都是血，臉上血還在流。陳某被送進醫院，幾名打人者則被教官毆打。」

學校宣傳材料。（上游新聞）

此外，多位學員還提到，該校剛開始招生時約莫有三四十名學員，最多時曾達到200多人，其中「問題少年」居多，少數是患有抑鬱症的孩子，最大年齡25歲，最小年齡8歲。

校方否認學校冒充民警接走學生

《上游新聞》報道，8月16日下午，記者來到位於成都新都區軍屯鎮的新巴蜀特訓學校，看到有學生被家長接回，而學校裏面仍有學員在培訓。

四川新巴蜀特訓營大門。（上游新聞）

該學校校長羅某娟否認學校冒充民警接走學生，稱「怎麼可能」。16日下午，官方人士回應稱，該區警方、教育局等多部門已介入調查。