車程僅9分鐘　杭州東到杭州南高鐵商務座29元　還可享免費飯盒

近日，有網民分享其從杭州東乘坐高鐵商務座到杭州南的沉浸式體驗，指9分鐘的行程票價29元（人民幣．下同），不但候車期間獲提供多種零食、飲料及咖啡，乘車由工作人員引領，入座後還可享用價值40元的飯盒、蛋湯和零食飲料，引發網民熱議，「9分鐘你還來得及吃上了？」、「真有人為了蹭飯去坐高鐵商務座？」



為了印證上述體驗，內媒《都市快報》記者選擇了G1471的商務座票，該車次在下午1時28分出發，更靠近午飯時間。其票價29元，行程時間顯示為9分鐘。

在杭州火車東站樓上出發層候車大廳，兩端均有商務候車廳，乘客進入後需到服務台進行身份登記，領取號牌，工作人員再根據號牌提醒對應乘客提前候車。

商務候車廳內飲品分常溫、冰鎮、熱飲三類，熱飲有排毒養顏茶、菊花茶，咖啡是速溶的，常溫及冰鎮飲料品種有礦泉水、可樂、冰紅茶、酸梅湯、美年達，食品點心有糖果、餅幹、小面包、沙琪瑪、三色豆、玉米花、小麻花、魚豆腐、山楂片、桃肉。

商務候車廳的候車牌。（都市快報橙柿互動）

杭州東站商務候車廳提供的飲品。（都市快報橙柿互動）

候車廳提供的食品。（都市快報橙柿互動）

記者取了一瓶礦泉水、一杯菊花茶及一袋三色豆。（都市快報橙柿互動）

報道指，現場約有一半乘客會取用一兩樣零食及飲品，另一半則只是取用了飲品。由於商務候車廳客人流轉很快，十多分鐘後，已有約一半客人離開。

而上了高鐵商務車廂後，當記者詢問中午是否提供餐食，卻獲列車員告知餐點已過，不再提供。據介紹，午餐提供時間是中午11時半到1時，晚餐是下午5時半到7時。

據12306顯示，每日杭州東到杭州南有6趟高鐵列車，僅下午6時52分出發的G1641，與商務座提供餐食的時間有8分鐘的重疊，故此前述網民應該是趕上了該趟列車晚餐的尾巴。

工作人員會引領乘客前往候車閘機。（都市快報橙柿互動）

高鐵商務座席。（都市快報橙柿互動）

高鐵商務座席。（都市快報橙柿互動）

另外，導航顯示，杭州東站到杭州南站，駕車距離約20公里，若不堵車，大概需時30分鐘左右，乘坐的士或網約車花費30至50元，坐地鐵則要換乘一兩次，需要四五十分鐘。

至於高鐵車程只需9分鐘，若是二等座票價為9元，只較地鐵票價貴3元，不過進站候車出站需要一些時間。記者認為，對於住在附近，需到另一站附近辦事的乘客而言，高鐵是不錯的選擇。