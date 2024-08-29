高鐵直達九寨溝　川青鐵路周五開通新段　成都出發最快僅99分鐘

連接四川成都和青海西寧的川青鐵路鎮江關至黃勝關段，將於周五（8月30日）開通營運。值得一提的是，該條高鐵將直通九寨溝，從成都東站出發最快僅需1小時39分鐘，極大便利旅客出行。



川青鐵路是「八縱八橫」高鐵網蘭州、西寧至廣州通道的組成部分。（中國鐵路）

川青鐵路鎮江關至黃勝關段處於青藏高原東緣高山峽谷地帶。（中國鐵路）

黃龍九寨站。（中國鐵路）

川青鐵路起自成都東站，經四川省成都市、阿壩藏族羌族自治州，甘肅省甘南藏族自治州，青海省黃南藏族自治州、海東市、西寧市，接入西寧站，正線全長約836公里，設計時速200公里，為國家Ⅰ級雙線鐵路。

川青鐵路全線分段建設，成都東至鎮江關段、海東西至西寧段已投入營運，黃勝關至海東西段正在建設中。

將於8月30日開通的鎮江關至黃勝關段全長69公里，位於阿壩藏族羌族自治州松潘縣境內，設有鎮江關、松潘、黃龍九寨和黃勝關4座車站，其中鎮江關站為既有車站，其他為新建車站。

川青鐵路成都東至黃勝關段走向示意圖。（中國鐵路）

川青鐵路鎮江關至黃勝關段處於青藏高原東緣高山峽谷地帶，海拔從鎮江關站的2503米攀升至黃勝關站的3156米，穿越了摩天嶺等眾多山脈，沿線地質條件複雜，施工難度大。該項目2011年3月開工建設，建成了德勝隧道等7座隧道，架設了原灞子岷江雙線特大橋等21座橋樑。

川青鐵路鎮江關至黃勝關段建成通車後，成都東至黃勝關段實現貫通營運，每日開行動車組列車最高達30列，最高時速按200公里營運。

黃龍九寨站。（中國鐵路）

黃勝關站。（中國鐵路）

松潘站。（中國鐵路）

成都東站至松潘、黃龍九寨、黃勝關站，最快分別1小時33分、1小時39分、1小時54分可達。為滿足旅客不同出行需求，鐵路部門在川青鐵路鎮江關至黃勝關段實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，為旅客出行提供更多選擇，具體票價可通過鐵路12306查詢。

川青鐵路是「八縱八橫」高鐵網蘭州、西寧至廣州通道的組成部分，路網地位十分重要。川青鐵路成都東至黃勝關段貫通營運後，將極大便利沿線各族人民群眾出行，推動沿線經濟社會發展，對維護民族團結、助力新時代西部大開發戰略實施，具有十分重要的意義。