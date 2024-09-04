「靠妻賺流量？」　大S提告汪小菲索賠4億元　麻六記股權遭凍結

《深圳晚報》消息，知名女星大S（徐熙媛）本月2日向前夫汪小菲提出巨額索賠，金額高達4億元（人民幣，下同）。報道指出，此次索賠涉及汪小菲創立的知名食品和餐飲品牌麻六記，大S認為，麻六記今日的成功很大程度上仰賴她在婚姻期間的流量與推廣，對該品牌的貢獻不可忽視，因此提出4億元的索賠要求。據悉，雙方的刑事訴訟庭審由代理律師出席。



名女星大S（徐熙媛）本月2日向前夫汪小菲提出巨額索賠，金額高達4億元。（圖／翻攝自微博）

根據大S方面的主張，麻六記自設立以來，線上銷售的數據顯示其業績表現亮眼，這與大S的影響力密不可分。她指出，自己的知名度為麻六記帶來了廣泛的關注和銷售量增長，從而奠定了該品牌的市場地位。

然而，麻六記自成立以來屢次陷入爭議。內媒《北京商報》日前即有報道，今年8月8日麻六記因「酸辣粉中發現蒼蠅」一事登上微博熱搜，引發消費者的質疑。有網民在拆開麻六記酸辣粉的包裝後，聲稱發現一隻蒼蠅。這一事件迅速在社交平台上發酵，許多網民對麻六記的產品質量表示擔憂。一些人質疑蒼蠅是否來自粉包內部，並懷疑產品的真空包裝是否存在問題。

對此，麻六記的客服迅速回應，稱這一事件看似是有意放置蒼蠅的惡意行為，並強調產品的包裝和運輸過程符合質量標準。8月20日，麻六記CEO安勇在直播中針對該事件發表聲明，強調公司已經啟動內部調查，並將對造謠團體和個人採取法律行動，追究其刑事責任。安勇指出，網上流傳的蒼蠅和產品質量問題缺乏來自權威機構的檢測報告，這些言論嚴重損害了麻六記的商業信譽。

2024年3月22日，汪小菲曾兩度暴衝到大S台北住家樓下，並前往警局指控女方疑濫用藥物。（視覺中國）

與此同時，汪小菲名下的公司也面臨法律壓力。根據天眼查數據，截至9月3日，汪小菲旗下的北京小汪麻六記文化科技發展有限公司和合潤麟（北京）食品有限公司的股權已遭法院凍結。這一動作引發了業界對麻六記未來發展前景的關注。

麻六記自2024年以來在直播平台上的銷售數據顯示，其直播間每月平均進行40場銷售活動，粉絲人數達244萬，成為一個頗具規模的在線銷售平台。然而，隨著近期質量問題和法律糾紛的不斷發酵，麻六記面臨的挑戰愈發嚴峻。