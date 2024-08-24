汪小菲S Hotel改名半年即熄燈 酒店物品低價拍賣包括高級床墊
撰文：TVBS新聞網
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汪小菲與大S離婚後，將過去用她名字命名的S Hotel改名為「美憬閣（Mgallery）」，沒想到才半年竟宣布收攤，於8月21日正式熄燈，過去因兩人婚姻破裂，汪小菲高喊要把高級床墊燒毀，卻因太大燒不了引發社會關注，如今酒店將要熄燈，他也決定將酒店內的物品一併出清，包含高級床墊。
據據《三立新聞網》報導，酒店人員表示，所有的床墊和用品都將於25、26日兩日進行低價拍賣，上午10點開始，一直持續到下午5時，地點就在酒店原址。
汪小菲雖然已經再婚，不過感情爛帳總是處理不當，近日他的前任張穎穎持續開砲，而汪小菲媽美張蘭表示自己用生命發誓，從未見過張穎穎、不認識對方，甚至連已逝的母親都被拿出起誓。
對此張穎穎聽不下去，忍不住吐槽，「到底是你寶貝兒子要求的，還是被騙的？你的寶貝兒子騙你？不對，蘭姐妳的版本肯定是：我的寶貝兒子也是受騙的！老套路了，您不說我也知道。」
更直言：
「多吃點，補腦，智障， 毀滅吧老太婆。」
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