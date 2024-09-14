四川達州地面塌陷女子墜11米深井　親屬：做了開顱手術　人在ICU

四川達州市通川區復興鎮一處地面周二（10日）發生塌陷，導致一名女子墜入11米深井。周五（13日）受傷女子的親屬表示，傷者做了開顱手術，目前仍在重症監護室當中。他們又希望撿到傷者手機的男子，能夠歸還手機內的資料。



事發後，消防員及時抵達現場，經過初步偵查，一處堆放建築材料的地面發生塌陷，無法架設常規的深井救援設備。消防員隨後在大型吊車的幫助下深入井下，順利救出墜井女子，並立即送往醫院治療。事後，相關部門加強對該區域的安全監管。

傷者的親戚李先生透露，事發場地為傷者所租，用來做木材生意。事發當天查看木材時，地面突然塌陷，踩空的她摔進十幾米的深井嚴重受傷，為此接受開顱手術，目前仍在重症監護室當中。

據指，事發時傷者正在使用手機，突如其來的塌陷導致手機丟失。而閉路電視顯示有人撿到了手機，但只能看到背影。由於手機內有許多與生意有關的聯繫方式，十分重要，親屬遂給撿到手機的人打了電話，對方也接聽了，「手機都可以給他，但是想把手機裏面的資料弄出來，但是現在聯繫不上他了」。他們希望，撿到手機的男子能夠歸還手機內的資料。

周六（14日）上午，事發地所在鎮政府工作人員表示，塌陷原因目前正在核查中。至於傷者手機丟失情況，復興派出所工作人員稱，已接到情況反映，將去了解。