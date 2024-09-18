深圳古茗員工戴罪牌紙手銬似｢批鬥｣　引發眾怒官方急回應：是玩梗

近日，廣東茶飲店古茗發佈一條員工頭掛罪牌、手戴紙托形似手銬的影片，有網友指不尊重員工。9月18日下午，古茗茶飲致歉，稱涉事影片給部分網友帶來誤會與不適。《南都周刊》報道，律師表示，戴高帽、胸牌等是批鬥手段，公眾會誤解侮辱員工。



廣東古茗員工戴罪牌、杯托｢紙手銬｣似｢批鬥｣。（影片截圖）

古茗員工戴罪牌、杯托｢紙手銬｣似｢批鬥｣。（影片截圖）

網傳的影片顯示，多位古茗員工脖子上掛着紙牌，上面寫有「忘放吸管罪」「漏貼效期罪」「打翻茶桶罪」等內容，同時雙手也戴着奶茶杯紙托，形似手銬，並配文「以示禁戒，下次...沒有下次了」。

據《新京報》報道，涉事門店位於廣東深圳龍華區。一位參與拍攝的員工稱，這是一條娛樂影片，「三個員工自願參與拍攝的，是閒暇時自娛自樂的。拍視頻的是公司的人，我們配合拍攝而已，以前沒有這樣的懲罰。」 上述奶茶店員工稱，出現如忘記放吸管等小差錯，他們及時處理不會被嚴格處罰。

廣東古茗員工戴罪牌、杯托｢紙手銬｣似｢批鬥｣。（南都周刊）

9月18日下午，古茗茶飲官方微博發佈致歉聲明稱，涉事影片是借鑑了抖音平台上的熱梗「舔狗罪」+「雙杯杯托手銬」的創意。古茗稱，「我們自以為搞笑的『玩梗』，給部分網友帶來了誤會與不適。收到網友反饋後，我們第一時間下架了視頻。」

不少網民對店鋪的致歉表示並不接受：「玩梗要特別注意立場，資本家可以拷上，但不可以把基層職工拷上」「在勞資矛盾這麼尖銳的當下，玩這種東西會玩死自己」「這種梗真的非常沒意思，就是把店員不當人啊 ​」「最應該給老闆帶一個『壓榨員工罪』​」。

不少網民表示並不接受｢玩梗｣的說法。（網頁截圖）

不少網民表示並不接受｢玩梗｣的說法。（網頁截圖）

專家解讀：戴高帽、胸牌等是批鬥手段，公眾會誤解侮辱員工

據《南都周刊》報道，上海蘭迪（廣州）律師事務所執行主任孔雲飛律師表示，從員工管理的角度來看，根據《勞動法》《勞動合同法》之規定，用人單位不得對員工實施侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁等違法行為。

孔雲飛指出，雖然事後古茗公告稱是玩梗，但從歷史和文化背景來看，戴高帽、胸牌遊街等是批鬥手段之一，以普通人的觀念來看，難免會讓公眾誤解古茗在侮辱員工。

古茗公告。（微博截圖）

法治廣東研究中心主任宋儒亮認為該企業的做法很不妥，其一，企業沒有把員工的名譽權、肖像權當做一種合法的權利來看待，其二，「罪」字有特定的含義，這是因為犯罪是經過一整套法律的認定程序以後才可以定的，不能隨便說。