有片｜杭州美團外賣員疑被保安逼下跪　同行聲援示威與警察爆衝突

内媒《大河報》報道，有多段網傳影片顯示，昨日（12日）杭州一名美團外賣騎手在保安身旁下跪，引發一眾騎手聚集示威要求物業職員道歉。有網傳消息指，被逼下跪的外賣員是一名兼職的女大學生，不過警方後續調查指出，涉事外賣員是一名男性。



今日（13日）凌晨，警方發佈通報指，該外賣員是因擔心影響其他訂單派送遂下跪，後續將對涉事人員依法開展調查。



網傳有騎手被逼下跪。（網絡圖片）

網傳消息。（網絡圖片）

外賣員聚集要求保安道歉。（影片截圖）

據《大河報》，昨日有網友發帖稱，一名外賣騎手在午高峰送餐時，將車停在附近人行步道，跨過綠化帶護欄時不慎將護欄踩倒，隨後保安將外賣騎手車鑰匙拔下，要求騎手賠償損失，並下跪才歸還鑰匙。

騎手下跪的圖片在當地騎手群內流傳開後，一些騎手前往西溪世紀中心聚集要求物業道歉。現場影片顯示，不少身著「美團」「餓了麽」制服的外賣員聚集在現場，並聲喊「道歉，道歉」，有警方在場維持秩序，雙方發生推擠衝突。

外賣員與警方發生推擠衝突。（影片截圖）

外賣員與警方發生推擠衝突。（影片截圖）

外賣員與警方發生推擠衝突。（影片截圖）

有公安在場維持秩序。（影片截圖）

示威現場（點擊查閱影片）：

警方通報及外賣公司回應

今天（13日）凌晨，杭州市公安局西湖分局發佈通報指，8月12日中午，某外賣平台一男性外賣騎手王某某在西溪世紀中心園區送外賣過程中將欄桿踩歪，被園區保安攔下，該外賣員因擔心影響其他訂單派送遂下跪，後引發現場人員聚集。

屬地派出所接警後立即出警赴現場處置，對涉事人員依法開展調查，後續將依據調查情況依法處理。

外賣員聚集要求保安道歉。（影片截圖）

杭州警方通報事件。（@平安西湖）

《證券時報》報道，美團則回應指，目前平台已向物業支付了圍欄維修費用，以減輕騎手的負擔。目前，涉事騎手已安全返回。