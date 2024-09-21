明明超速卻沒顯示　成都破全國首宗篡改運輸渣土車GPS監控數據案

四川成都市公安局周六（21日）召開了「夏季治安打擊整治行動」新聞發布會，介紹成都警方破獲一宗篡改運輸渣土車GPS監控數據案，屬內地首例。案中渣土車在道路上超速行駛，然而上傳到監控平台的數據卻顯示並未超速。



據專案組組長、成都市公安局交通管理局第五分局政委廖炳權介紹，今年7月，成都公安交警對兩宗運輸渣土車因超速引發亡人事故調查中發現，部分運輸企業、車主與GPS服務平台技術人員共謀串通，通過發送指令，篡改GPS終端上傳到全國道路貨運車輛公共監管與服務平台的數據，逃避超速、疲勞駕駛等重點違法監管，嚴重危害公共安全。他介紹，監管平台對運渣車的速度實施實時監控，但偵查過程中發現，運渣車GPS上傳速度和實際速度嚴重不符合。對道路交通安全帶來了嚴重的威脅。

依托「專業+機制+大數據」新型警務模式，專案隊伍全力攻堅此案，通過深度分析、類案串並、循線深挖，最終成功破獲全國首例篡改貨運車輛GPS監控數據系列案。自「夏季行動」以來，當局累計以破壞計算機信息系統罪立案11宗，共計打擊處理113人，其中採取刑事強制措施56人、治安拘留57人；查處GPS終端源頭生產廠1家，查處淘寶銷售篡改設備商家1家；查處運輸企業93家，GPS平台服務公司18家，扣押涉案GPS終端1703台，有力消除社會現實危害。

涉案人士。（錦觀新聞）

是次專項行動中，相關警種緊密協作、精準出擊，對篡改運輸渣土車GPS數據的違法犯罪行為予以堅決打擊。專案辦理以來，全市運輸渣土車引發的道路交通事故件數呈明顯下降態勢。成都市公安局交通管理局副局長鐘勁軍表示，該系列案是以破壞計算機信息系統罪打擊貨運車輛篡改GPS數據犯罪活動的全國「第一案」，填補了此類案件打擊的空白，為後續相關案件的辦理提供了寶貴經驗。該案由交警牽頭在全國範圍內發起集群作戰亦屬全國首例，增強了部門監管合力，有力推動行業亂象治理。