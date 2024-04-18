49名越野賽選手凌晨遇雷暴被困山野寺廟　GPS求救數小時無回應

2024雪竇山江南百英里越野賽於4月13日至4月15日在寧波奉化區舉行，15日、16日期間，有參賽者在網絡發布「江南百英里賽事49人被困失聯7小時」的影片，表示參加168公里的49名選手在14日凌晨遇雷暴天氣被困寺廟內，使用組委會配置的GPS求救按鈕數小時無回應，一度失聯。對此，賽事總監事後表示，事發當日13時所有參賽人員均安全回到主會場。



據悉，該越野賽設置168、110、85、60、35公里五個組別，其中168公里組有選手737人，全程167.2公里，累計爬升7600米，經過40個村落、37座山峰，48小時關門。

據《澎湃新聞》報道，來自雲南的參賽者鐵木描述當日經過稱，14日凌晨2時開始下雨，部份上山路段只能藉助繩索，在濕滑的環境下尤其艱險，2時38分抵達山頂時開始下暴雨，並伴有打雷閃電。

鐵木說，到達山頂後，看到後面有30、40人左右，便勸大家趕快返回，最後只有2位參賽者繼續前行。「下山要經過一個60度角的坡，要坐在坡上滑下去，許多人的褲子因此磨破了，有女孩一站起來就摔倒。」鐵木還表示，3點多到達山腳時，前面的路已接近「河」，自己渾身濕透背包裏也都是水，擔心會爆發山洪或泥石流。

參賽者因暴雨被困在伏龍寺內。（澎湃新聞）

抵達山腳步行約1小時後，鐵木發現一座叫「伏龍寺」的廟宇發著燈光。而當時已有20多人在寺廟內席地而坐，裹著保溫毯。最後統計，有49人在伏龍寺等待。

另有一名來自廣東的參賽者廖洪濤表示，寺廟所處地沒有信號，無法用手機聯繫組委會和家人，但按下組委會配置的GPS報警求助系統的「SOS」按鈕卻無人回應，「幾十個人從3點多按到6點多，一直沒有回應」。

他表示，賽前組委會強調所有選手必須打開GPS，方便後台監測位置，並稱這是「關系到每個人性命的事。」且組委會曾強調，GPS有兩個功能，一是發現參賽者走錯路可以打電話提醒；二是如果參賽者長時間停留在同一位置，能根據所處位置判斷是否遇到危險。

直到上午6時左右，降雨逐漸變小，有村民路過伏龍寺，參賽者借村民手機到遠處信號較好的山頭打電話給組委會。約7時組委會工作人員到伏龍寺，讓參賽者等候安排，9時左右通知參賽者上車。直到10時，參賽者們坐上返回的巴士，才收到組委會於6時左右發佈的比賽中斷信息。

直到10時，參賽者們坐上返回的巴士，才收到組委會於6時左右發佈的比賽中斷信息。（澎湃新聞）

本次賽事，讓有豐富越野賽經驗的兩位參賽者後怕。在寺廟時，鐵木最擔心被困在此，「沒有食物補給，萬一有人失溫就麻煩了。而且如果還有參賽者在山上，可能會有危險。」廖洪濤亦表示，「假如我們沒有遇到可以避雨的寺廟，沒有碰到可以打電話的信號好的山頭，結果會怎樣？」

賽事總監葛海標事後表示，組委會為賽事做了充足準備，也做了緊急應變計劃，但決策依據的天氣資訊與參賽者實際感受到的天氣狀況可能有一定差距。 他表示，「在山谷處GPS訊號不夠靈敏，指揮中心沒能及時收到參賽者的求助訊息，後續將加強對GPS設備的檢查和改進。」他說，「我們還發現，有選手的GPS被保溫毯包裹，也會導致訊號不暢通，在後面的比賽中會提醒大家注意這個問題。