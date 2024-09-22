成都37歲女萬達廣場跳樓亡　砸死70歲途人老婦　玻璃頂棚被砸穿

據成都警方通報，昨日（21日）一名女子在成都一萬達廣場墮樓亡，砸中一名七十歲的老婦， 二人現場搶救後不治。



頂棚被砸破處已被覆蓋。（極目新聞）

墜樓事發地點。（大象新聞）

據成都武侯區警方通報，墮樓女子羅某今年37歲，曾因患有雙相情感障礙在醫院接受治療，生前近期仍在服藥。

羅某於21日19時44分在萬達廣場3樓平台自行翻越護欄後墜落至負二樓，砸中70歲的途人李某，後二人經現場搶救後不治。

《極目新聞》報道，羅某墮樓處為三樓的一處室外平台，平台的護欄上現貼有一張「禁止攀爬，有危險」的提示。三樓至羅某墜亡的負二樓之間，隔有一處玻璃頂棚，該頂棚有一處被砸形成的破損，已被覆蓋且外圍已拉警戒線。

墮樓處護欄上的提示。（極目新聞）

女子墮樓處。（猛獁新聞）

一位市民對二人的遭遇表示惋惜，尤其途人十分無辜，「這裏的人流量比起一些很繁華的商場不算大，沒想到發生這種事。」

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