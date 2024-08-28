25歲孝順仔為愛入贅　手機驚見護士老婆偷食醫生淫片　留遺書輕生

浙江一女護士出軌醫生，致丈夫輕生身亡的新聞近日引發關注，事後醫院曾發布情況通報稱，涉事護士、醫生已被停職，將依紀依規進行處理。



死者父親徐先生稱，兒子曾不顧家人反對入贅，結婚才半年多便發現妻子出軌，遭受打擊後絕望身亡，目前雙方尚未達成一致，死者遺體仍在殯儀館。

浙江一女護士出軌醫生致丈夫輕生身亡的新聞近日引發關注。（微博＠大皖新聞）

浙江一女護士出軌醫生致丈夫輕生身亡的新聞近日引發關注。（微博影片截圖）

驚見妻子與醫生不雅影片 遺體放殯儀館1個月女家仍未取（點圖了解更多）：

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據《大皖新聞》報導，8月26日，徐先生表示，他們都是浙江杭州本地人，兒子王越（化名）隨母姓，1999年出生，今年才25歲，是家中唯一的兒子，父母雙方親屬都對這棵「獨苗」疼愛不已。

而王越從小就表現出超越同齡人的成熟，待人有禮貌，乖巧懂事。

2019年，王越在大學時與同齡的同學毛英（化名）相戀，2023年，雙方正式登記，這段校園戀愛最終落地開花。

但是在此過程中，男方面臨需要入贅的現實。

當時我們家裡是一萬個不同意（入贅）。 死者父親

徐先生說，儘管父母不同意，但王越說二人是真愛，態度堅決，家人只好同意。

今年1月中旬兩人舉行婚禮，因為前來祝賀的親友太多，連擺了兩天酒席。

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婚後，王越在一家銀行任業務經理，毛英則是浙江省立同德醫院的護士，一同住在女方家裡。在親友眼中，二人工作穩定，生活幸福。

小夫妻倆看著感情很好，同桌吃飯王越經常會給妻子夾菜，也沒見過他們爭吵。

徐先生說，兒子王越全身心投入到了這段感情中，婚後熱愛生活，也很自律，遇到假期小倆口還會出門旅遊，女方對長輩也還不錯，父親節他還收到了兒媳發來的紅包。

然而這樣的甜蜜僅僅持續了半年多。徐先生說，今年7月30日，王越給毛英買了一部新手機，當晚，王越在幫忙導數據時發現了妻子跟同事——浙江省立同德醫院醫生劉某某的不雅影片、合照，以及「不尋常」的對話紀錄，這讓王越備受打擊。

徐先生稱，8月1日，心灰意冷的王越請假帶著毛英前往舟山散心，在此期間，還曾用毛英的手機與劉某某聯繫。

8月2日凌晨2點多，王越寫下了遺書發給毛英，他表達了對劉某某的怨恨，並向妻子深情告白。早上快9點時，女方回覆「等我」。

徐先生說，作為父親，他等來的是兒子的死訊。當天中午，旅館工作人員進房間時發現王越已經在衣櫃內輕生身亡。

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事後，家屬在王越的手機裡還找到了錄好的遺言，同樣表達了對遭遇背叛的絕望。

事後，王越的遺體被運回了浙江蕭山。徐先生說，事發至今已過去了快1個月，但女方家遲遲未出面，王越的遺體依舊存放在殯儀館內。

家屬也曾找到浙江省立同德醫院和女方家所在的蕭山區衙前鎮政府，雖然相關部門組織過調解，但雙方一直未能達成一致，家屬們也不知道院方對於毛、劉二人的最終處理結果。

徐先生表示，目前，男方家屬的訴求是，女方要出面處理後事，讓逝者早日入土為安，同時還要進行一定的賠償。

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