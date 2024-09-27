十一黃金周｜深圳地鐵宣布假期延長運營　最長2.5小時

十一黃金周將至，為滿足市民假日期間的出行需求，深圳地鐵宣布全網（不含20號線，含4號線）夜間運營服務時間將在9月30日和10月1日、6日、7日延長1至2.5小時，部分線路10月2日至5日延長0.5小時，「半程末班車」服務將繼續。



9月30日及10月1日、6日、7日，深圳地鐵全網延長夜間運營1至2.5小時，運營服務時間調整為6時20分至24時，部分線路超過24時。1、3、5、6、7、9、10、11、12號線等含「半程末班車」的線路，將繼續延長夜間運營時間。

其中，9月30日至10月1日，4號線延長夜間運營1.5小時，由深圳北站發出的4號線、5號線、6號線雙方向末班車不早於次日1時發出；10月2日至5日，4號線延長夜間運營0.5小時；10月6日至7日，4號線延長夜間運營2.5小時，5號線、6號線延長夜間運營2小時，由深圳北站發出的4號線、5號線、6號線雙方向末班車不早於次日2時發出。

深圳地鐵提醒，市民假日期間搭乘地鐵，請留意官方運營公告，提前做好出行安排和計劃，如需幫助可直接聯繫車站工作人員，或致電深圳地鐵客服熱線0755-88960600。