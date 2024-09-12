深圳地鐵中秋假期延長服務1-1.5小時　料本週六客流大｜北上注意

據「深圳地鐵」微信公眾號消息，為了滿足市民乘客節假日的出行需求，深圳地鐵將於9月14日、9月17日兩天，延長全網（不含20號線，含4號線）運營服務1至1.5小時，並繼續提供「半程末班車」服務。



深圳地鐵中秋假期運營安排。（深圳地鐵）

今年的中秋節為9月17日，為方便出行，深圳地鐵結合往年客流規律，特別制定運營服務延長計劃。

其中，本週六（9月14日）以及中秋節當天（9月17日）全網延長運營服務1小時（14號線延長0.5小時），當日運營時間調整為6:20-24:00。

深圳地鐵中秋假期運營安排。（深圳地鐵）

期間，4號線延長運營服務約1.5小時；4號線、5號線、6號線深圳北站以及11號線機場站雙方向末班車將不早於次日1:00發出。

在此基礎上，1、3、5、6、7、9、10、11、12號線等含「半程末班車」的線路將繼續延長運營服務時間。

9月15日、9月16日，4號線、5號線、6號線由深圳北站發出的雙方向末班車將不早於24點發出。

深圳地鐵中秋假期運營安排。（深圳地鐵）

特別注意：本週六（14日）為內地中秋假期前最後一個工作日，預計當天線網客流較大。同時，節假日期間，鄰近交通樞紐、商圈的車站以及樞紐換乘站的客流也會有所增加。

本週日（15日）3號線首班車維持正常運營服務，不推遲運營。此外，結合實際客流需求，自9月18日起14號線末班車將恢復為沙田23:00始發、崗廈北23:30始發。