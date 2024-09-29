女子胸圍藏121粒珍珠值近10萬　福田口岸闖關失敗斷正

中國海關總署28日稱，早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠，價值9.68萬元（人民幣，下同）。



早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

中國海關總署稱，早前一名身穿白色短袖、藍色牛仔褲的女性旅客從福田口岸旅檢通道進境（由香港進入內地）時，被皇崗海關關員挑查。

經查，在該旅客胸部兩側發現藏匿在內衣下的膠袋2個，袋內裝有金黃色、富有光澤的圓形珠子，疑似珍珠。經現場清點，共計121粒，重393.51克。

後經深圳海關工業品檢測技術中心鑒定，該批疑似珍珠為海水養殖珍珠，價值9.68萬元。

早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

早前皇崗海關在福田口岸查獲一名女子的內衣下藏匿膠袋2個，內有121粒珍珠。（中國海關總署微信公眾號）

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中國海關總署提醒：根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。