內蒙古呼倫貝爾突降大雪　廣東30人旅行團被困公路一天一夜

9月29日，內蒙古呼倫貝爾市多地迎來入秋第一場大範圍降雪，當地多條道路出現路面積雪、積冰出行不便的情況。一輛載有30多名廣東遊客的旅遊巴士被困一天一夜，30日上午一行人才被救援人員轉移至安置點。



據極目新聞報道，旅遊團導遊張先生（化名）稱，該團遊客來自廣東，車上有30多人，驅車方向是從額爾古納到滿洲里。

張先生稱，29日早晨9點多開始下雪，一開始是雨夾雪，下得不大。後面氣溫愈來愈低，逐漸變成大雪。一個小時後，車輛行進到呼倫貝爾市陳巴爾虎旗331國道邊防公路186公里處，剛過「186彩帶河」景區時，前方就已經堵車了。

內蒙古突降大雪致車輛無法前行。

張先生稱，邊防公路本來就窄，下雪後道路又迅速結冰。很多車上下困難，就導致道路全部堵死。到29日深夜，雖然雪已經停了，但交通依然受阻，車輛無法通行。

有當晚同時被困在國道上的車主稱，現場救援太困難，很多大型救援車輛完全進不來，「因為道路很窄，雪很深，挖掘機等設備有的陷到雪里去了，有的根本到不了路面。」

因為道路暫未暢通，30日早晨7點多，當地地方政府的救援人員趕到，將大巴上的遊客分批轉移到附近的安置點，提供一些熱水、食物。待道路完全疏通後，再乘大巴出發。

救援人員30日抵達現場後開始鏟雪救援。

呼倫貝爾官方消息顯示，9月29日這場大雪，讓滿洲里市、根河市、額爾古納市、陳巴爾虎旗等地區的普通國省幹線公路出現不同程度路面積雪、積冰現象。官方表示，面對雨雪天氣，該市交通運輸系統第一時間出動大型除雪機械設備，對多個路段開展除雪防滑作業。

截至9月29日18時，該市交通運輸系統共儲備撒鋪防滑料2280余立方米，出動除雪人員87人次，機械設備42台，融雪劑1.2噸，解救受困車輛35台，受困人員76余人。