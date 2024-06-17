東莞施工塔吊倒塌砸扁過路私家車　2人被困　事發當日有雷雨大風

6月15日，東莞橫瀝鎮三江工業園旁一電力施工現場塔吊車（塔式起重機）倒塌，橫臥在旁邊的東莞東部快速公路上，砸中一輛小轎車，2人被困；並導致該公路自西向東方向交通被阻斷。



據央視今日（17日）報道，原本橫亙在公路上的塔臂部份已處理完畢，現場交通已恢復，但電力搶修和現場處置仍在進行中。截至目前，官方相關部門仍未通報該事件的有關信息和處置進展。



15日，東莞市民報料，東莞東部快速公路旁有施工塔吊倒塌導致塞車。市民發布的影片顯示，現場雨勢較大，畫面中高壓輸電鐵塔旁的一高聳「塔吊」突然倒塌，砸中一輛行駛的小轎車，並將旁邊的電線壓斷，當時有2人被困。有市民表示，事故發生後不久現場道路被封鎖，導致東莞東部快速公路自西往東方向道路中斷，需換其他道路通行。

東莞一正在施工的塔吊突然倒塌，砸中公路路過私家車。（影片截圖）

一輛路過私家車被塔吊砸扁。

據報道，事發地點為東莞市橫瀝鎮三江工業園附近。6月16日，倒塌的施工塔吊原本橫阻在道路上的塔臂部份已清理完畢，東部快速公路已恢復正常通行。但道路旁傾倒的塔身和部份塔臂仍然留在現場，被雨布覆蓋遮擋。

靠近公路的部份塔臂已被切割掉，剩余倒塌的部份有明顯倒地後壓壞損毀的痕跡；塔臂與塔身連接處亦出現嚴重扭曲變形。此外，該塔吊倒塌還壓斷了旁邊的高壓輸電線路，現場有工作人員正在搶修。現場有城管和其他相關部門數十人在進行處置工作。

事發目擊者三江工業園的工人小王介紹，事發時間大約為下午五點四、五十分左右，他恰好在距離事發地不遠處的小賣部，當時雨勢很大，「只見到這個塔吊好像晃動了一下，然後就往公路的方向筆直倒了下去。」好在塔吊倒塌的方向是公路，而不是工業園，因為當時不少工廠還在上班，如果往工業園倒塌的話，可能會造成更嚴重的後果。

工業園散工李伯說，事發的時候雨勢來得比較急，當時他離得較遠，但能聽到一聲巨大低沉的倒地聲，聽人說旁邊出事了，「後來我騎著電動自行車經過了旁邊，看到那個塔吊壓到了小轎車，但具體傷亡情況不太清楚。」

根據東莞天氣相關消息，15日17時至18時，東莞大部地區出現強雷雨，部份鎮街伴有7到8級短時大風。其中，東莞天氣18時18分發布的東莞實時雷達回波圖可看到，事發所在的橫瀝鎮雨勢較大。

據悉，這部塔吊是當地電網施工所用。東莞供電局16日下午回應稱，此次事故目前正在調查當中，具體情況有待官方通報。塔吊所屬的起重裝卸公司並未回應事件。處置現場的負責人亦表示，不方便透露相關信息，以官方通報為準。

截至目前，相關部門仍未通報該事件的有關信息和處置進展。