山東外賣騎手剮蹭私家車　一舉動令車主未索賠反轉賬2000元

綜合內媒報道，山東濟南的一名外賣員黃先生不慎剮蹭了一輛私家車，他留下紙條離開後，車主發現字條很意外，又從朋友圈得知黃先生是為孩子治病才送外賣掙錢，於是不僅沒有索要賠償，反而向黃先生轉賬2000元人民幣（下同）。



外賣騎手黃先生。（央視新聞）

黃先生的朋友圈。（影片截圖）

據報道，事發於8月24日，山東濟南一名外賣騎手黃先生送外賣的路上不小心剮蹭了正常停放的一輛私家車。

因為送外賣趕時間，車主又不在周圍，他留下了紙條向車主致歉並寫了自己的聯繫方式「對不起老師，加俺微信，修車多少錢俺轉你 」。但車主與黃先生聯繫之後並未索賠，反而給他轉賬了2000元。

私家車被剮蹭。（央視新聞）

黃先生留下的字條。（央視新聞）

據悉，車主是山東某醫院的一名醫生劉平，事發當天他在車上發現了黃先生留下的字條，感到很意外：「一般剮蹭車後都想跑，但這個人不一樣。」

後來車主從黃先生的微信朋友圈得知，黃先生是為了給兒子掙醫藥費，才選擇了送外賣這個時間靈活的工作。黃先生的兒子今年4歲，因患有神經母細胞瘤前來濟南看病，每個月的治療費需要1萬多元，車主準備伸出援手，但先後兩次轉賬2000元都被黃先生拒絕。

黃先生的朋友圈。（央視新聞）

車主劉醫生。（央視新聞）

劉醫生兩次向騎手轉賬。（央視新聞）

於是車主從做親戚那裏買來了400盆龜背竹送給了黃先生，讓他賣花賺錢，黃先生接受了。一家餐館的老闆免費為黃先生提供售賣場地，並主動購買了部分龜背竹。不少市民知曉後紛紛趕來支持，還有人遠程轉賬傳遞愛心。