蘇州男捅人　靚女首當其衝持傘救人：萬一那女孩出事，會感到愧疚

9月11日下午近3時，蘇州姑蘇區中張家巷口發生傷人事件，一位「碎花裙女生」挺身而出，用雨傘奮力阻止，同時一家店舖的店長、店員手持長勺挺身而出，同四周群眾一起將傷人者控制住。目前，姑蘇公安分局已按程序確認「碎花裙女生」劉楊和「大勺哥」焦元師、劉強為見義勇為人員。



「事情很突然，我就站在旁邊，覺得有一份責任感，不能置身事外，萬一那姑娘出事了，我會感到愧疚。」事發時，用雨傘阻攔的劉楊被網民稱為「當代花木蘭」，她表示，見有個男子傷害身邊的姑娘，她當即用手里的雨傘奮力阻止。「後來旁邊店里沖出來兩位小哥，把那個人隔開了。」

「碎花裙女生」劉楊（左）「大勺哥」焦元師（中）劉強（右）

劉楊所說的兩位小哥，是巷口萬三蹄店舖的店長焦元師和店員劉強。焦元師說，「當時心里有點怕的，但看到店門口遊客多，旁邊又是茶水店，店里大多是女店員，我們必須要出手啊。」當時，他和劉強手持長勺，正在店里備貨，見門口有人傷人，他們拿著長勺沖上前制止，並同熱心民眾將傷人者堵在了墻邊。

女子持雨傘救人。（影片截圖）

救人女子被網民盛讚為當代花木蘭。（當事人抖音）

「碎花裙女生」劉楊是來自重慶的遊客，事發時，她首先衝上前去，用雨傘不斷打持刀男子，冒著危險與歹徒搏鬥試圖救人。廚師焦元師則是退伍軍人，來自連雲港，跟着戰友到蘇州創業，目前是萬三蹄店舖的店長。劉強來自河南，是店舖店員。他們奮勇救人的一幕，獲得眾多市民和網民點讚。

路邊廚師挺身而出拿大勺喝退歹徒。（影片截圖）

路邊廚師挺身而出拿大勺喝退歹徒。（影片截圖）

目前，姑蘇公安分局已確認劉楊、焦元師、劉強為見義勇為人員。據向醫院了解，受傷人員目前病情穩定，正在治療中。

蘇州男將女子捅到渾身血。（影片截圖）

9月11日，網傳多段影片顯示，在蘇州市，一男子當街持刀將一女子捅傷，一名附近的廚師見義勇為，持一把大勺與歹徒對峙，並將其喝退。當地公安發佈通報指，已當場拘捕疑犯，傷者已經送醫。